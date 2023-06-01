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Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами - РИА Новости, 01.06.2023
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14:50 01.06.2023 (обновлено: 15:47 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/sng-1875549541.html
Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами
Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами - РИА Новости, 01.06.2023
Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами
Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:50
2023-06-01T15:47
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
минск
снг
россия
сша
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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами.Как сообщает белорусское госагентство Белта, такое заявление Бортников сделал в ходе 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в четверг в Минске."Мир оказался на пороге коренной трансформации, а Содружество Независимых Государств столкнулось с беспрецедентными по своему масштабу вызовами и угрозами. США, Великобритания и их союзники по НАТО открыто проводят курс на дезинтеграцию постсоветского пространства и фактическую ликвидацию национального суверенитета наших государств. Вашингтон и Лондон осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела стран-участниц СНГ", - сказал Бортников.По его словам, западные государства предпринимают попытки разрушить торгово-экономические, культурные и исторические связи между народами СНГ. "Внедрение Западом инструментов мониторинга режима санкций в действительности преследует цель установления тотального и долгосрочного контроля над межгосударственными и внутренними финансовыми потоками на пространстве Содружества", - сказал директор ФСБ.Основными темами заседания заявлены повышение эффективности сотрудничества и взаимодействия по линии борьбы с международным терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, противодействие контрабанде оружия и наркотиков, информационно-психологическому воздействию и распространению недостоверной информации, а также углубление научно-технического и информационного сотрудничества государств-участников СНГ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, минск, снг, россия, сша, нато
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Бортников, Минск, СНГ, Россия, США, НАТО
Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами

Директор ФСБ Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами.
Как сообщает белорусское госагентство Белта, такое заявление Бортников сделал в ходе 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в четверг в Минске.
"Мир оказался на пороге коренной трансформации, а Содружество Независимых Государств столкнулось с беспрецедентными по своему масштабу вызовами и угрозами. США, Великобритания и их союзники по НАТО открыто проводят курс на дезинтеграцию постсоветского пространства и фактическую ликвидацию национального суверенитета наших государств. Вашингтон и Лондон осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела стран-участниц СНГ", - сказал Бортников.
По его словам, западные государства предпринимают попытки разрушить торгово-экономические, культурные и исторические связи между народами СНГ. "Внедрение Западом инструментов мониторинга режима санкций в действительности преследует цель установления тотального и долгосрочного контроля над межгосударственными и внутренними финансовыми потоками на пространстве Содружества", - сказал директор ФСБ.
Основными темами заседания заявлены повышение эффективности сотрудничества и взаимодействия по линии борьбы с международным терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, противодействие контрабанде оружия и наркотиков, информационно-психологическому воздействию и распространению недостоверной информации, а также углубление научно-технического и информационного сотрудничества государств-участников СНГ.
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