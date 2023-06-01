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Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами

Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами - РИА Новости, 01.06.2023

Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:50

2023-06-01T14:50

2023-06-01T15:47

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

минск

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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами.Как сообщает белорусское госагентство Белта, такое заявление Бортников сделал в ходе 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в четверг в Минске."Мир оказался на пороге коренной трансформации, а Содружество Независимых Государств столкнулось с беспрецедентными по своему масштабу вызовами и угрозами. США, Великобритания и их союзники по НАТО открыто проводят курс на дезинтеграцию постсоветского пространства и фактическую ликвидацию национального суверенитета наших государств. Вашингтон и Лондон осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела стран-участниц СНГ", - сказал Бортников.По его словам, западные государства предпринимают попытки разрушить торгово-экономические, культурные и исторические связи между народами СНГ. "Внедрение Западом инструментов мониторинга режима санкций в действительности преследует цель установления тотального и долгосрочного контроля над межгосударственными и внутренними финансовыми потоками на пространстве Содружества", - сказал директор ФСБ.Основными темами заседания заявлены повышение эффективности сотрудничества и взаимодействия по линии борьбы с международным терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, противодействие контрабанде оружия и наркотиков, информационно-психологическому воздействию и распространению недостоверной информации, а также углубление научно-технического и информационного сотрудничества государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

минск

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, минск, снг, россия, сша, нато