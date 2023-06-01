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Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США о России двумя словами

Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США о России двумя словами - РИА Новости, 01.06.2023

Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США о России двумя словами

Власти США глубоко заблуждаются о России и руководствуются "надменностью" и "самообманом" в ее оценке, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T04:34

2023-06-01T04:34

2023-06-01T04:34

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти США глубоко заблуждаются о России и руководствуются "надменностью" и "самообманом" в ее оценке, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Они (США. — Прим.ред.) думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой. Кто угодно с половиной мозга понимает, что у России очень сильная экономика, у России есть ресурсы и возможность продержаться очень долго", — отметил полковник.По его словам, в Вашингтоне огромную силу имеет "сочетание надменности и самообмана". Власти США, отметил экс-советник, до сих пор воспринимают Россию с перспективы 1994-1995 годов.Однако США заблуждаются не только по поводу Москвы, но и самих себя, веря, что они имеют такой же военный потенциал, как в 1991 году."У нас нет ничего такого, чего бы не было у России. Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет", — добавил полковник.Ранее полковник Макгрегор обвинил Запад в обострении украинского конфликта. Он также подчеркнул, что Россия отказывается принимать абсурдные ценности, навязанные странами Запада, и поэтому она отстаивает свои интересы.

https://ria.ru/20230529/rossiya-1874938101.html

https://ria.ru/20230528/ssha-1874689684.html

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, украина