Рейтинг@Mail.ru
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 01.06.2023 (обновлено: 17:43 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/shtraf-1875608359.html
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак - РИА Новости, 01.06.2023
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об отказе украинских властей узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:43
в мире
украина
европейский суд по правам человека (еспч)
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об отказе украинских властей узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям штраф, следует из пресс-релиза, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ. &quot;Суд пришел к выводу, что разница в подходе в данном вопросе, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям &lt;...&gt; равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации&quot;, - говорится в сообщении.Оба мужчины, проживающие в Киеве, пытались узаконить свои отношения в 2014 году в семи разных ЗАГСах, но им отказывали, ссылаясь на Конституцию и семейный кодекс Украины, где четко говорится, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Страна обязана выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.
https://ria.ru/20230523/braki-1873669623.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европейский суд по правам человека (еспч), киев
В мире, Украина, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Киев
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак

ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ узаконить отношения однополой пары

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об отказе украинских властей узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям штраф, следует из пресс-релиза, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ.
«

"Суд пришел к выводу, что разница в подходе в данном вопросе, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям <...> равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации", - говорится в сообщении.

Оба мужчины, проживающие в Киеве, пытались узаконить свои отношения в 2014 году в семи разных ЗАГСах, но им отказывали, ссылаясь на Конституцию и семейный кодекс Украины, где четко говорится, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.
Страна обязана выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки
23 мая, 16:19
 
В миреУкраинаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала