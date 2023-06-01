https://ria.ru/20230601/shtraf-1875608359.html
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак - РИА Новости, 01.06.2023
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об отказе украинских властей узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:43
в мире
украина
европейский суд по правам человека (еспч)
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об отказе украинских властей узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям штраф, следует из пресс-релиза, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ. "Суд пришел к выводу, что разница в подходе в данном вопросе, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям <...> равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации", - говорится в сообщении.Оба мужчины, проживающие в Киеве, пытались узаконить свои отношения в 2014 году в семи разных ЗАГСах, но им отказывали, ссылаясь на Конституцию и семейный кодекс Украины, где четко говорится, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Страна обязана выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.
https://ria.ru/20230523/braki-1873669623.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европейский суд по правам человека (еспч), киев
В мире, Украина, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Киев
Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак
ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ узаконить отношения однополой пары