https://ria.ru/20230601/shtraf-1875608359.html

Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак

Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак - РИА Новости, 01.06.2023

Украину обязали выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об отказе украинских властей узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:43

в мире

украина

европейский суд по правам человека (еспч)

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об отказе украинских властей узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям штраф, следует из пресс-релиза, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ. "Суд пришел к выводу, что разница в подходе в данном вопросе, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям <...> равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации", - говорится в сообщении.Оба мужчины, проживающие в Киеве, пытались узаконить свои отношения в 2014 году в семи разных ЗАГСах, но им отказывали, ссылаясь на Конституцию и семейный кодекс Украины, где четко говорится, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Страна обязана выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.

https://ria.ru/20230523/braki-1873669623.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европейский суд по правам человека (еспч), киев