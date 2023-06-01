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В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань

В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань - РИА Новости, 01.06.2023

В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань

Известных лиц за публичную ругань матом следует штрафовать на сумму не менее 1 миллиона рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР). РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:28

2023-06-01T11:28

2023-06-01T11:28

общество

султан хамзаев

госдума рф

единая россия

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Известных лиц за публичную ругань матом следует штрафовать на сумму не менее 1 миллиона рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР). "Считаю, что для известных лиц штраф за публичную ругань матом штраф должен составлять не менее 1 миллиона рублей", — сказал Хамзаев. Он отметил, что сейчас ответственность фактически несут платформы и администрации соцсетей. По его словам, "все заканчивается в лучшем случае блокировкой отдельных пользователей". При этом Хамзаев отметил, что блогеры продолжают ругаться матом. Хамзаев подчеркнул, что дети должны быть ограждены "от сквернословия и обильной пропаганды мата, которая сегодня льётся из каждого утюга".

https://ria.ru/20230305/zakharova-1855912947.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, россия