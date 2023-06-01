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В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань - РИА Новости, 01.06.2023
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11:28 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/shtraf-1875484935.html
В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань
В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань - РИА Новости, 01.06.2023
В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань
Известных лиц за публичную ругань матом следует штрафовать на сумму не менее 1 миллиона рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР). РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:28
2023-06-01T11:28
общество
султан хамзаев
госдума рф
единая россия
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Известных лиц за публичную ругань матом следует штрафовать на сумму не менее 1 миллиона рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР). "Считаю, что для известных лиц штраф за публичную ругань матом штраф должен составлять не менее 1 миллиона рублей", — сказал Хамзаев. Он отметил, что сейчас ответственность фактически несут платформы и администрации соцсетей. По его словам, "все заканчивается в лучшем случае блокировкой отдельных пользователей". При этом Хамзаев отметил, что блогеры продолжают ругаться матом. Хамзаев подчеркнул, что дети должны быть ограждены "от сквернословия и обильной пропаганды мата, которая сегодня льётся из каждого утюга".
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общество, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, россия
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
В Госдуме предложили крупно штрафовать известных лиц за нецензурную брань

Депутат Хамзаев: известных лиц надо штрафовать на миллион рублей за публичную брань

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Известных лиц за публичную ругань матом следует штрафовать на сумму не менее 1 миллиона рублей, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР).
«
"Считаю, что для известных лиц штраф за публичную ругань матом штраф должен составлять не менее 1 миллиона рублей", — сказал Хамзаев.
Он отметил, что сейчас ответственность фактически несут платформы и администрации соцсетей. По его словам, "все заканчивается в лучшем случае блокировкой отдельных пользователей". При этом Хамзаев отметил, что блогеры продолжают ругаться матом.
Хамзаев подчеркнул, что дети должны быть ограждены "от сквернословия и обильной пропаганды мата, которая сегодня льётся из каждого утюга".
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ОбществоСултан ХамзаевГосдума РФЕдиная РоссияРоссия
 
 
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