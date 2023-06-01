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Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на три миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на три миллиона рублей - РИА Новости, 01.06.2023
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на три миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию WhatsApp за отказ удалить информацию о препарате "Лирика", передает... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:11
2023-06-01T11:11
2023-06-01T11:25
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию WhatsApp за отказ удалить информацию о препарате "Лирика", передает корреспондент РИА Новости.Ранее WhatsApp штрафовали на 4 и 18 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей, но протокол по статье о неудалении запрещенной информации был составлен на мессенджер впервые."WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей ", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Представители компании в суд не явились.Протокол был составлен Роскомнадзором за размещение в чате под названием "Лирика" предложения о продаже лекарственных средств, в том числе дистанционным способом.В материалах дела имеется скриншот диалога сотрудника Роскомнадзора, написавшего в чат с целью ознакомиться с ценами на "Лирику" и способами доставки, ему предложили разную дозировку стоимостью до 7 тысяч рублей и способ доставки - закладка или "Яндекс.такси".В декабре 2019 года список запрещенных под угрозой уголовного преследования сильнодействующих препаратов пополнился тремя наименованиями: "Прегабалин" (он же – "Лирика"), "Тапентадол" и "Тропикамид". Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики. По данным правоохранителей, "Прегабалин", "Тропикамид", "Цикломед" начали приобретать популярность с 2013 года, торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.
https://ria.ru/20230522/shtraf-1873411622.html
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москва, whatsapp inc., россия, технологии
Москва, WhatsApp Inc., Россия, Технологии
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на три миллиона рублей
Суд в Москве впервые оштрафовал WhatsApp за отказ удалить запрещенную информацию
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию WhatsApp за отказ удалить информацию о препарате "Лирика", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее WhatsApp штрафовали на 4 и 18 миллионов рублей за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей, но протокол по статье о неудалении запрещенной информации был составлен на мессенджер впервые.
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"WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей ", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Представители компании в суд не явились.
Протокол был составлен Роскомнадзором за размещение в чате под названием "Лирика" предложения о продаже лекарственных средств, в том числе дистанционным способом.
В материалах дела имеется скриншот диалога сотрудника Роскомнадзора, написавшего в чат с целью ознакомиться с ценами на "Лирику" и способами доставки, ему предложили разную дозировку стоимостью до 7 тысяч рублей и способ доставки - закладка или "Яндекс.такси".
В декабре 2019 года список запрещенных под угрозой уголовного преследования сильнодействующих препаратов пополнился тремя наименованиями: "Прегабалин" (он же – "Лирика"), "Тапентадол" и "Тропикамид". Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики. По данным правоохранителей, "Прегабалин", "Тропикамид", "Цикломед" начали приобретать популярность с 2013 года, торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.
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