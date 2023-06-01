https://ria.ru/20230601/sholts-1875619557.html

В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца

В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца - РИА Новости, 01.06.2023

В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца

В германской столице мужчина на своём автомобиле в среду вечером врезался в бетонное ограждение перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает агентство... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:51

2023-06-01T17:51

2023-06-01T17:51

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германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. В германской столице мужчина на своём автомобиле в среду вечером врезался в бетонное ограждение перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает агентство DPA. "Это была обычная авария, не теракт", - цитирует агентство пресс-службу полиции. По её данным, в среду вечером 81-летний мужчина не вписался в поворот и на своём авто врезался в бетонное ограждение перед воротами в офис канцлера Шольца. Мужчина доставлен в больницу, никто кроме него не пострадал. Сдвинутый в результате аварии бетонный блок будет возвращён на место.

https://ria.ru/20230601/sholts-1875599488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, берлин (город), германия, олаф шольц