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В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца - РИА Новости, 01.06.2023
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17:51 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/sholts-1875619557.html
В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца
В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца - РИА Новости, 01.06.2023
В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца
В германской столице мужчина на своём автомобиле в среду вечером врезался в бетонное ограждение перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает агентство... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:51
2023-06-01T17:51
в мире
берлин (город)
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. В германской столице мужчина на своём автомобиле в среду вечером врезался в бетонное ограждение перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает агентство DPA. "Это была обычная авария, не теракт", - цитирует агентство пресс-службу полиции. По её данным, в среду вечером 81-летний мужчина не вписался в поворот и на своём авто врезался в бетонное ограждение перед воротами в офис канцлера Шольца. Мужчина доставлен в больницу, никто кроме него не пострадал. Сдвинутый в результате аварии бетонный блок будет возвращён на место.
https://ria.ru/20230601/sholts-1875599488.html
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в мире, берлин (город), германия, олаф шольц
В мире, Берлин (город), Германия, Олаф Шольц
В Берлине мужчина врезался в бетонные блоки перед офисом Шольца

DPA: мужчина на автомобиле врезался в бетонные блоки перед офисом канцлера Германии Шольца

© AP Photo / DPA/ Swen PfortnerВооруженная полиция в Германии
Вооруженная полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / DPA/ Swen Pfortner
Вооруженная полиция в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. В германской столице мужчина на своём автомобиле в среду вечером врезался в бетонное ограждение перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает агентство DPA.
"Это была обычная авария, не теракт", - цитирует агентство пресс-службу полиции. По её данным, в среду вечером 81-летний мужчина не вписался в поворот и на своём авто врезался в бетонное ограждение перед воротами в офис канцлера Шольца.
Мужчина доставлен в больницу, никто кроме него не пострадал. Сдвинутый в результате аварии бетонный блок будет возвращён на место.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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