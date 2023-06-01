https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643689.html

Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино

Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023

Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино

Российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:44

2023-06-01T19:44

2023-06-01T20:52

шебекино

россия

специальная военная операция на украине

фсб

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", — говорится в публикации.Сегодня примерно в 04:00 (мск) после артобстрела противник в составе 30 боевиков и семи единиц бронетехники пытался атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска Шебекино. Артиллерия Западного военного округа открыла огонь и уничтожила до десяти нападавших и боевую бронированную машину. Противник отошел в направлении Плетеневки.Другая группа из 15 боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища и Новой Таволжанки. Украинские военные подорвались на минном поле, их остатки уничтожила российская артиллерия.В это же время еще одна украинская группа из двадцати боевиков выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке."В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину", — уточнили в министерстве.В районе 05:00 ВКС России нанесли два удара по резервам боевиков на украинской территории. Ближе к 07:00 противник предпринял еще одну попытку прорыва из районов Плетеневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70 бойцов, пять танков и несколько единиц бронетехники. По группе открыли огонь ракетные войска, артиллерия, тяжелые огнеметные системы. Боевики потеряли 12 человек, две боевые бронированные машины, пикап и отошли в направлении Жовтневого.Позднее армейская авиация Воздушно-космических сил России нанесла девять ударов по отступающим военным и резервам противника.

https://ria.ru/20230601/pvo-1875633206.html

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html

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Видео ударов по украинским террористам, пытавшимся проникнуть в Белгородскую область Видео ударов по украинским террористам, пытавшимся проникнуть в Белгородскую область 2023-06-01T19:44 true PT1M01S

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шебекино, россия, фсб, вооруженные силы украины, белгородская область