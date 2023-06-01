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Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 01.06.2023 (обновлено: 20:52 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643689.html
Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино
Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино
Российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:44
2023-06-01T20:52
шебекино
россия
специальная военная операция на украине
фсб
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 &quot;Град&quot;, один пикап&quot;, — говорится в публикации.Сегодня примерно в 04:00 (мск) после артобстрела противник в составе 30 боевиков и семи единиц бронетехники пытался атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска Шебекино. Артиллерия Западного военного округа открыла огонь и уничтожила до десяти нападавших и боевую бронированную машину. Противник отошел в направлении Плетеневки.Другая группа из 15 боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища и Новой Таволжанки. Украинские военные подорвались на минном поле, их остатки уничтожила российская артиллерия.В это же время еще одна украинская группа из двадцати боевиков выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке."В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину", — уточнили в министерстве.В районе 05:00 ВКС России нанесли два удара по резервам боевиков на украинской территории. Ближе к 07:00 противник предпринял еще одну попытку прорыва из районов Плетеневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70 бойцов, пять танков и несколько единиц бронетехники. По группе открыли огонь ракетные войска, артиллерия, тяжелые огнеметные системы. Боевики потеряли 12 человек, две боевые бронированные машины, пикап и отошли в направлении Жовтневого.Позднее армейская авиация Воздушно-космических сил России нанесла девять ударов по отступающим военным и резервам противника.
https://ria.ru/20230601/pvo-1875633206.html
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шебекино
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Видео ударов по украинским террористам, пытавшимся проникнуть в Белгородскую область
Видео ударов по украинским террористам, пытавшимся проникнуть в Белгородскую область
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шебекино, россия, фсб, вооруженные силы украины, белгородская область
Шебекино, Россия, Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино

Минобороны России: в атаке на Белгородскую область участвовало до 70 украинских военных

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", — говорится в публикации.

Сегодня примерно в 04:00 (мск) после артобстрела противник в составе 30 боевиков и семи единиц бронетехники пытался атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска Шебекино. Артиллерия Западного военного округа открыла огонь и уничтожила до десяти нападавших и боевую бронированную машину. Противник отошел в направлении Плетеневки.
Другая группа из 15 боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища и Новой Таволжанки. Украинские военные подорвались на минном поле, их остатки уничтожила российская артиллерия.
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В это же время еще одна украинская группа из двадцати боевиков выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке.
«
"В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину", — уточнили в министерстве.
В районе 05:00 ВКС России нанесли два удара по резервам боевиков на украинской территории. Ближе к 07:00 противник предпринял еще одну попытку прорыва из районов Плетеневки и Волчанска. В атаке участвовало до 70 бойцов, пять танков и несколько единиц бронетехники. По группе открыли огонь ракетные войска, артиллерия, тяжелые огнеметные системы. Боевики потеряли 12 человек, две боевые бронированные машины, пикап и отошли в направлении Жовтневого.
Позднее армейская авиация Воздушно-космических сил России нанесла девять ударов по отступающим военным и резервам противника.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноРоссияФСБВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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