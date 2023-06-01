https://ria.ru/20230601/shebekino-1875475624.html

Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино

Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023

Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино

Три административные здания и 16 жилых домов получили повреждения, по предварительной информации, при сегодняшних обстрелах города Шебекино в Белгородской... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:59

2023-06-01T10:59

2023-06-01T10:59

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три административные здания и 16 жилых домов получили повреждения, по предварительной информации, при сегодняшних обстрелах города Шебекино в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности", - сказал собеседник агентства. Кроме того, отметил он, повреждения получили 19 машин. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет". Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают город, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первых жителей Шебекино.

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875474562.html

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белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины