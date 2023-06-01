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Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875475624.html
Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино
Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино
Три административные здания и 16 жилых домов получили повреждения, по предварительной информации, при сегодняшних обстрелах города Шебекино в Белгородской... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:59
2023-06-01T10:59
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три административные здания и 16 жилых домов получили повреждения, по предварительной информации, при сегодняшних обстрелах города Шебекино в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности", - сказал собеседник агентства. Кроме того, отметил он, повреждения получили 19 машин. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет". Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают город, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первых жителей Шебекино.
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875474562.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Почти 20 зданий получили повреждения при обстрелах белгородского Шебекино

При обстрелах киевскими войсками белгородского Шебекино 19 зданий получили повреждения

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три административные здания и 16 жилых домов получили повреждения, по предварительной информации, при сегодняшних обстрелах города Шебекино в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, отметил он, повреждения получили 19 машин.
Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет".
Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают город, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первых жителей Шебекино.
Последствия обстрела Шебекино
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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