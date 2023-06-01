https://ria.ru/20230601/shebekino-1875474562.html

Школьников из обстреливаемого Киевом Шебекино освободили от экзаменов

Школьников из обстреливаемого Киевом Шебекино освободили от экзаменов - РИА Новости, 01.06.2023

Школьников из обстреливаемого Киевом Шебекино освободили от экзаменов

Школьники из обстреливаемого Украиной Шебекинского городского округа Белгородской области не будут сдавать экзамены, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:56

2023-06-01T10:56

2023-06-01T11:00

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

образование - общество

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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Школьники из обстреливаемого Украиной Шебекинского городского округа Белгородской области не будут сдавать экзамены, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Сегодня и завтра сдается единый государственный экзамен по математике. Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут", - написал Гладков.Он подчеркнул, что сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Сильнейшей атаке минувшей ночью подвергся город Шебекино, губернатор сообщил о восьми пострадавших, люди массово покидают город.

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875475624.html

украина

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, образование - общество