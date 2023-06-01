https://ria.ru/20230601/shebekino-1875474562.html
Школьников из обстреливаемого Киевом Шебекино освободили от экзаменов
Школьников из обстреливаемого Киевом Шебекино освободили от экзаменов - РИА Новости, 01.06.2023
Школьников из обстреливаемого Киевом Шебекино освободили от экзаменов
Школьники из обстреливаемого Украиной Шебекинского городского округа Белгородской области не будут сдавать экзамены, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:56
2023-06-01T10:56
2023-06-01T11:00
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
образование - общество
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Школьники из обстреливаемого Украиной Шебекинского городского округа Белгородской области не будут сдавать экзамены, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Сегодня и завтра сдается единый государственный экзамен по математике. Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут", - написал Гладков.Он подчеркнул, что сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Сильнейшей атаке минувшей ночью подвергся город Шебекино, губернатор сообщил о восьми пострадавших, люди массово покидают город.
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875475624.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, образование - общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Образование - Общество
Школьников из обстреливаемого Киевом Шебекино освободили от экзаменов
Гладков: школьники из обстреливаемого Киевом Шебекинского округа не будут сдавать экзамены