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Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода - РИА Новости, 01.06.2023
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08:44 01.06.2023 (обновлено: 09:04 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/shakhta-1875456457.html
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода - РИА Новости, 01.06.2023
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода
Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где в штреке произошло обрушение породы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:44
2023-06-01T09:04
происшествия
ростовская область
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где в штреке произошло обрушение породы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. Обрушение породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная" в городе Шахты произошло в четверг утром. На момент обрушения на участке находились десять человек, никто не пострадал. "Все шахтеры вышли", - сказал представитель ведомства. На месте происшествия работали два расчета горноспасателей.
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происшествия, ростовская область, шахты
Происшествия, Ростовская область, Шахты
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода

Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где обрушилась порода

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкШахтеры в клети на шахте
Шахтеры в клети на шахте - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахтеры в клети на шахте. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где в штреке произошло обрушение породы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Обрушение породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная" в городе Шахты произошло в четверг утром. На момент обрушения на участке находились десять человек, никто не пострадал.
"Все шахтеры вышли", - сказал представитель ведомства.
На месте происшествия работали два расчета горноспасателей.
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ПроисшествияРостовская областьШахты
 
 
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