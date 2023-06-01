https://ria.ru/20230601/shakhta-1875456457.html
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода - РИА Новости, 01.06.2023
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода
Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где в штреке произошло обрушение породы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:44
2023-06-01T08:44
2023-06-01T09:04
происшествия
ростовская область
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где в штреке произошло обрушение породы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. Обрушение породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная" в городе Шахты произошло в четверг утром. На момент обрушения на участке находились десять человек, никто не пострадал. "Все шахтеры вышли", - сказал представитель ведомства. На месте происшествия работали два расчета горноспасателей.
https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, шахты
Происшествия, Ростовская область, Шахты
Все горняки вышли из шахты в Ростовской области, где обрушилась порода
Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где обрушилась порода
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Все горняки вышли из шахты "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, где в штреке произошло обрушение породы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Обрушение породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная" в городе Шахты произошло в четверг утром. На момент обрушения на участке находились десять человек, никто не пострадал.
"Все шахтеры вышли", - сказал представитель ведомства.
На месте происшествия работали два расчета горноспасателей.
ЧП и аварии на шахтах в России в 2022-2023 годах