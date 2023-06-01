https://ria.ru/20230601/shakhta-1875455884.html
В Ростовской области приостановили работу шахты, где обрушилась порода
В Ростовской области приостановили работу шахты, где обрушилась порода - РИА Новости, 01.06.2023
В Ростовской области приостановили работу шахты, где обрушилась порода
Задымление произошло в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, ее работа временно приостановлена, сообщил журналистам представитель министерства... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:00
2023-06-01T09:00
2023-06-01T09:00
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Задымление произошло в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, ее работа временно приостановлена, сообщил журналистам представитель министерства промышленности и энергетики региона. Ранее областное МЧС информировало, что в четверг утром в штреке шахты "Октябрьская-Южная" произошло обрушение породы. На момент обрушения на участке находились десять человек, все шахтеры вышли самостоятельно, никто не пострадал. "Сегодня, 1 июня, в 5.30 в шахте "Октябрьская-Южная" произошло задымление. Все шахтеры самостоятельно вышли на поверхность. Причины задымления в настоящее время устанавливаются", - сказал представитель Минпрома области. Работа на шахте временно приостановлена до завершения расследования и уточнения причин задымления.
https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области приостановили работу шахты, где обрушилась порода
Ростовские власти приостановили работу шахты "Октябрьская-Южная" из-за задымления