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В Ростовской области обрушилась порода в шахте - РИА Новости, 01.06.2023
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08:32 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/shakhta-1875454205.html
В Ростовской области обрушилась порода в шахте
В Ростовской области обрушилась порода в шахте - РИА Новости, 01.06.2023
В Ростовской области обрушилась порода в шахте
Порода обрушилась в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:32
2023-06-01T08:32
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Порода обрушилась в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. "В 6.40 мск поступила информация об обрушении породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная" в городе Шахты", - сказал представитель спасательного ведомства. На момент обрушения на участке находились десять человек, они выходят самостоятельно, пострадавших нет. На месте происшествия работает два расчета горноспасателей.
https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области обрушилась порода в шахте

Порода обрушилась в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Порода обрушилась в шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
«
"В 6.40 мск поступила информация об обрушении породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная" в городе Шахты", - сказал представитель спасательного ведомства.
На момент обрушения на участке находились десять человек, они выходят самостоятельно, пострадавших нет.
На месте происшествия работает два расчета горноспасателей.
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