https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html

Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России

Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России - РИА Новости, 01.06.2023

Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России

Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении России, заявил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:26

2023-06-01T17:26

2023-06-01T19:54

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ксавье беттель

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КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении России, заявил президент республики Александр Вучич. "У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Сербия проводит свою политику, Сербия — самостоятельное и независимое государство, и Сербия соблюдает свои интересы", — сказал он.При этом Вучич не ответил на вопрос, высказал ли президент Украины претензии из-за отказа Белграда поддержать ограничения против России."Все подпрыгнули из-за того, что я говорил с Зеленским. И что, не встречаться с человеком, который не признает Косово? Все хотят, чтобы Сербия вела себя экстремистски. <...> Если надо, я один останусь их защищать", — подчеркнул глава государства. Сербский лидер не раз заявлял, что его страна продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против России "сколько сможет". Конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а западные страны усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать антироссийские меры.

https://ria.ru/20230601/peregovory-1875494309.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

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в мире, сербия, россия, кишинев, александр вучич, владимир зеленский, ксавье беттель, украина