https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России - РИА Новости, 01.06.2023
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России
Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении России, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:26
2023-06-01T17:26
2023-06-01T19:54
в мире
сербия
россия
кишинев
александр вучич
владимир зеленский
ксавье беттель
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875615477_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_92eb447eb773854320f00a025f986d27.jpg
КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении России, заявил президент республики Александр Вучич. "У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Сербия проводит свою политику, Сербия — самостоятельное и независимое государство, и Сербия соблюдает свои интересы", — сказал он.При этом Вучич не ответил на вопрос, высказал ли президент Украины претензии из-за отказа Белграда поддержать ограничения против России."Все подпрыгнули из-за того, что я говорил с Зеленским. И что, не встречаться с человеком, который не признает Косово? Все хотят, чтобы Сербия вела себя экстремистски. <...> Если надо, я один останусь их защищать", — подчеркнул глава государства. Сербский лидер не раз заявлял, что его страна продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против России "сколько сможет". Конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а западные страны усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать антироссийские меры.
https://ria.ru/20230601/peregovory-1875494309.html
https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html
сербия
россия
кишинев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875615477_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_a3ed76871e9d025eadfc09fceafbd537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, кишинев, александр вучич, владимир зеленский, ксавье беттель, украина
В мире, Сербия, Россия, Кишинев, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Ксавье Беттель, Украина
Вучич заявил, что Зеленский не смог повлиять на позицию Сербии по России
Вучич заявил, что разговор с Зеленским не изменил позицию Сербии по санкциям против России