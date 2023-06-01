Рейтинг@Mail.ru
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.06.2023 (обновлено: 08:02 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе - РИА Новости, 01.06.2023
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе
Президент Александр Вучич заявил о подготовке госпереворота в Сербии. Это было сказано на фоне массовых акций протеста и очередной эскалации конфликта в Косово. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:00
2023-06-01T08:02
в мире
косово
белград (город)
сербия
александр вучич
олег бондаренко
нато
сербская прогрессивная партия (спп)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875303695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_000178d3ffd2dc568c2de877576a68d2.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Александр Вучич заявил о подготовке госпереворота в Сербии. Это было сказано на фоне массовых акций протеста и очередной эскалации конфликта в Косово. Удержится ли у власти единственный европейский партнер Москвы — в материале РИА Новости.Отставка ВучичаВ Сербии — самые масштабные манифестации со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000-го. Люди призывают власти к ответу за расстрелы в белградской школе и столичном пригороде, в которых погибли 18 человек, 20 получили ранения. В первом случае стрелку было 13 лет, во втором — 21 год.Вучич собрал митинг в свою поддержку: участников привозили даже из Косово, Северной Македонии и Боснии. Там он сообщил, что оппозиция готовит государственный переворот в интересах внешних враждебных сил.Ему удалось собрать не более 50 тысяч человек, несмотря на административный ресурс. Оппозиция выводит на улицы столицы в два раза больше. В итоге президент оставил пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП), пообещал реформы и призвал оппонентов к диалогу.От переговоров оппозиционеры отказались. Усилились слухи о досрочных парламентских выборах (Сербия — парламентская республика). Депутат Радомир Лазович сказал, что власти должны не забалтывать недовольных, а прекратить пропаганду насилия в СМИ и отправить в отставку глав силовых ведомств.На следующий день в Белграде протестовали до 100 тысяч человек. Митингующие требовали закрыть государственный телеканал РТС за аморальность. Репортаж об этом там все же показали.Косовский фронтВолнения в столице совпали с обострением ситуации в Косово. Поводом послужили выборы глав городов с преимущественно сербским населением. Противники независимости Приштины отказались участвовать в голосовании, поэтому явка не превысила 3,5 процента. Однако это не помешало косоварам избраться в мэры. Сербы предупредили, что станут защищаться всеми доступными средствами.Люди забаррикадировались в городских администрациях, чтобы туда не попали албанские градоначальники. Полиция и миротворцы KFOR применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Столкновения не прекращаются уже неделю. Пострадали больше 50 сербов и до 40 силовиков.Вучич подтянул к границе с Косово армию, пообещав не допустить погромов. Одну ночь даже провел вместе с солдатами. По его словам, Приштина пытается стравить Белград с НАТО.Власти Косово назвали протестующих бандитами, пригрозили серьезным наказанием. США и Евросоюз признали итоги муниципальных выборов, поэтому, с их точки зрения, сербы — провокаторы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в 1999-м НАТО напала на Югославию и сейчас там вновь зреет большой взрыв, так как Запад взял курс на "тотальное подчинение" всех, у кого есть собственное мнение. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин поддержала право Белграда защищать суверенитет.Сплотиться у флагаСочетание белградских протестов и косовского кризиса может обернуться для Вучича "идеальным штормом". Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что, скорее всего, осенью состоятся досрочные парламентские выборы.По мнению политолога Олега Бондаренко, ситуацию раскачивает Запад, недовольный Вучичем из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям и признать Косово. США и ЕС могли заранее спланировать удар сразу с двух направлений. В Сербии никогда не было ничего похожего на "Колумбайн"*, хотя республика на втором месте после США по числу стволов на душу населения. "То, что люди протестовали из-за серии массовых убийств, это нормально, но очень скоро зазвучали призывы к свержению Вучича", — указывает эксперт.А обострению в Косово способствовали миротворцы KFOR. Если бы они не вмешались, конфликт бы быстро завершился. "Теперь оппозиция, с одной стороны, критикует Вучича за агрессивную пропаганду, которая якобы привела к гибели детей, а с другой — обвиняет его в излишнем миролюбии и неспособности защитить сербов", — рассуждает Бондаренко.Эксперт Финансового университета Денис Денисов отмечает: "Таких митингов в Белграде не было давно, потому что люди вышли на улицы не по политическим, а по социокультурным причинам — из-за недовольства обилием "мусора" в СМИ, недостаточной значимости церкви в жизни страны".Досрочные выборы могут дать Вучичу шанс выйти из тупика, в который его загнали. "Для этого президент формирует лояльную правую оппозицию и готовит поправки в законодательство, осложняющие жизнь коалиций. К примеру, для одной партии установят порог в четыре процента, для союза из двух — шесть, а для трех — девять. К тому же у оппонентов президента нет сильных лидеров", — добавляет политолог.В целом специалисты склоняются к тому, что такой опытный политик, как Вучич, удержит власть. Однако ему придется подкорректировать политическую систему.* Движение признано в России террористическим.
https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html
косово
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875303695_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3fc548e970f4b144ad5229ad341bf5c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, белград (город), сербия, александр вучич, олег бондаренко, нато, сербская прогрессивная партия (спп), московская биржа, политика
В мире, Косово, Белград (город), Сербия, Александр Вучич, Олег Бондаренко, НАТО, Сербская прогрессивная партия (СПП), Московская биржа, Политика

"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе

© AP Photo / Bojan SlavkovicСолдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Александр Вучич заявил о подготовке госпереворота в Сербии. Это было сказано на фоне массовых акций протеста и очередной эскалации конфликта в Косово. Удержится ли у власти единственный европейский партнер Москвы — в материале РИА Новости.

Отставка Вучича

В Сербии — самые масштабные манифестации со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000-го. Люди призывают власти к ответу за расстрелы в белградской школе и столичном пригороде, в которых погибли 18 человек, 20 получили ранения. В первом случае стрелку было 13 лет, во втором — 21 год.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде
Вучич собрал митинг в свою поддержку: участников привозили даже из Косово, Северной Македонии и Боснии. Там он сообщил, что оппозиция готовит государственный переворот в интересах внешних враждебных сил.
Ему удалось собрать не более 50 тысяч человек, несмотря на административный ресурс. Оппозиция выводит на улицы столицы в два раза больше. В итоге президент оставил пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП), пообещал реформы и призвал оппонентов к диалогу.
© AP Photo / Darko VojinovicМитинг в поддержку Александра Вучича перед зданием парламента Сербии в Белграде
Митинг в поддержку Александра Вучича перед зданием парламента Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Митинг в поддержку Александра Вучича перед зданием парламента Сербии в Белграде
От переговоров оппозиционеры отказались. Усилились слухи о досрочных парламентских выборах (Сербия — парламентская республика). Депутат Радомир Лазович сказал, что власти должны не забалтывать недовольных, а прекратить пропаганду насилия в СМИ и отправить в отставку глав силовых ведомств.
На следующий день в Белграде протестовали до 100 тысяч человек. Митингующие требовали закрыть государственный телеканал РТС за аморальность. Репортаж об этом там все же показали.
Участники акции Бессмертный полк в Белграде. 9 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
"Они уже не скрывают". Как европейцы мстят за поддержку России
20 июля 2022, 08:00

Косовский фронт

Волнения в столице совпали с обострением ситуации в Косово. Поводом послужили выборы глав городов с преимущественно сербским населением. Противники независимости Приштины отказались участвовать в голосовании, поэтому явка не превысила 3,5 процента. Однако это не помешало косоварам избраться в мэры. Сербы предупредили, что станут защищаться всеми доступными средствами.
Люди забаррикадировались в городских администрациях, чтобы туда не попали албанские градоначальники. Полиция и миротворцы KFOR применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Столкновения не прекращаются уже неделю. Пострадали больше 50 сербов и до 40 силовиков.
© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкКордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом в Звечане
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом в Звечане
Вучич подтянул к границе с Косово армию, пообещав не допустить погромов. Одну ночь даже провел вместе с солдатами. По его словам, Приштина пытается стравить Белград с НАТО.
Власти Косово назвали протестующих бандитами, пригрозили серьезным наказанием. США и Евросоюз признали итоги муниципальных выборов, поэтому, с их точки зрения, сербы — провокаторы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в 1999-м НАТО напала на Югославию и сейчас там вновь зреет большой взрыв, так как Запад взял курс на "тотальное подчинение" всех, у кого есть собственное мнение. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин поддержала право Белграда защищать суверенитет.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32

Сплотиться у флага

Сочетание белградских протестов и косовского кризиса может обернуться для Вучича "идеальным штормом". Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что, скорее всего, осенью состоятся досрочные парламентские выборы.
По мнению политолога Олега Бондаренко, ситуацию раскачивает Запад, недовольный Вучичем из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям и признать Косово. США и ЕС могли заранее спланировать удар сразу с двух направлений. В Сербии никогда не было ничего похожего на "Колумбайн"*, хотя республика на втором месте после США по числу стволов на душу населения. "То, что люди протестовали из-за серии массовых убийств, это нормально, но очень скоро зазвучали призывы к свержению Вучича", — указывает эксперт.
© AP Photo / Darko VojinovicДействующий лидер Сербии Александр Вучич радуется победе на президентских выборах в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич радуется своей победе на президентских выборах в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Действующий лидер Сербии Александр Вучич радуется победе на президентских выборах в Белграде
А обострению в Косово способствовали миротворцы KFOR. Если бы они не вмешались, конфликт бы быстро завершился. "Теперь оппозиция, с одной стороны, критикует Вучича за агрессивную пропаганду, которая якобы привела к гибели детей, а с другой — обвиняет его в излишнем миролюбии и неспособности защитить сербов", — рассуждает Бондаренко.
Эксперт Финансового университета Денис Денисов отмечает: "Таких митингов в Белграде не было давно, потому что люди вышли на улицы не по политическим, а по социокультурным причинам — из-за недовольства обилием "мусора" в СМИ, недостаточной значимости церкви в жизни страны".
© Фото : Министарство одбране и Војска СрбијеВоенные подразделения сербской армии, развернутые в связи с ситуацией в Косово
Военные подразделения сербской армии, развернутого в связи с ситуацией в Косово - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Министарство одбране и Војска Србије
Военные подразделения сербской армии, развернутые в связи с ситуацией в Косово
Досрочные выборы могут дать Вучичу шанс выйти из тупика, в который его загнали. "Для этого президент формирует лояльную правую оппозицию и готовит поправки в законодательство, осложняющие жизнь коалиций. К примеру, для одной партии установят порог в четыре процента, для союза из двух — шесть, а для трех — девять. К тому же у оппонентов президента нет сильных лидеров", — добавляет политолог.
В целом специалисты склоняются к тому, что такой опытный политик, как Вучич, удержит власть. Однако ему придется подкорректировать политическую систему.
* Движение признано в России террористическим.
Флаг Сербии на административном здании в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Как Сербия удивила мир после бомбардировок НАТО
27 марта 2022, 08:00
 
В миреКосовоБелград (город)СербияАлександр ВучичОлег БондаренкоНАТОСербская прогрессивная партия (СПП)Московская биржаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала