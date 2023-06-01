https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе

"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе - РИА Новости, 01.06.2023

"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе

Президент Александр Вучич заявил о подготовке госпереворота в Сербии. Это было сказано на фоне массовых акций протеста и очередной эскалации конфликта в Косово. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:02

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белград (город)

сербия

александр вучич

олег бондаренко

нато

сербская прогрессивная партия (спп)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Александр Вучич заявил о подготовке госпереворота в Сербии. Это было сказано на фоне массовых акций протеста и очередной эскалации конфликта в Косово. Удержится ли у власти единственный европейский партнер Москвы — в материале РИА Новости.Отставка ВучичаВ Сербии — самые масштабные манифестации со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000-го. Люди призывают власти к ответу за расстрелы в белградской школе и столичном пригороде, в которых погибли 18 человек, 20 получили ранения. В первом случае стрелку было 13 лет, во втором — 21 год.Вучич собрал митинг в свою поддержку: участников привозили даже из Косово, Северной Македонии и Боснии. Там он сообщил, что оппозиция готовит государственный переворот в интересах внешних враждебных сил.Ему удалось собрать не более 50 тысяч человек, несмотря на административный ресурс. Оппозиция выводит на улицы столицы в два раза больше. В итоге президент оставил пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП), пообещал реформы и призвал оппонентов к диалогу.От переговоров оппозиционеры отказались. Усилились слухи о досрочных парламентских выборах (Сербия — парламентская республика). Депутат Радомир Лазович сказал, что власти должны не забалтывать недовольных, а прекратить пропаганду насилия в СМИ и отправить в отставку глав силовых ведомств.На следующий день в Белграде протестовали до 100 тысяч человек. Митингующие требовали закрыть государственный телеканал РТС за аморальность. Репортаж об этом там все же показали.Косовский фронтВолнения в столице совпали с обострением ситуации в Косово. Поводом послужили выборы глав городов с преимущественно сербским населением. Противники независимости Приштины отказались участвовать в голосовании, поэтому явка не превысила 3,5 процента. Однако это не помешало косоварам избраться в мэры. Сербы предупредили, что станут защищаться всеми доступными средствами.Люди забаррикадировались в городских администрациях, чтобы туда не попали албанские градоначальники. Полиция и миротворцы KFOR применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Столкновения не прекращаются уже неделю. Пострадали больше 50 сербов и до 40 силовиков.Вучич подтянул к границе с Косово армию, пообещав не допустить погромов. Одну ночь даже провел вместе с солдатами. По его словам, Приштина пытается стравить Белград с НАТО.Власти Косово назвали протестующих бандитами, пригрозили серьезным наказанием. США и Евросоюз признали итоги муниципальных выборов, поэтому, с их точки зрения, сербы — провокаторы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в 1999-м НАТО напала на Югославию и сейчас там вновь зреет большой взрыв, так как Запад взял курс на "тотальное подчинение" всех, у кого есть собственное мнение. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин поддержала право Белграда защищать суверенитет.Сплотиться у флагаСочетание белградских протестов и косовского кризиса может обернуться для Вучича "идеальным штормом". Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что, скорее всего, осенью состоятся досрочные парламентские выборы.По мнению политолога Олега Бондаренко, ситуацию раскачивает Запад, недовольный Вучичем из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям и признать Косово. США и ЕС могли заранее спланировать удар сразу с двух направлений. В Сербии никогда не было ничего похожего на "Колумбайн"*, хотя республика на втором месте после США по числу стволов на душу населения. "То, что люди протестовали из-за серии массовых убийств, это нормально, но очень скоро зазвучали призывы к свержению Вучича", — указывает эксперт.А обострению в Косово способствовали миротворцы KFOR. Если бы они не вмешались, конфликт бы быстро завершился. "Теперь оппозиция, с одной стороны, критикует Вучича за агрессивную пропаганду, которая якобы привела к гибели детей, а с другой — обвиняет его в излишнем миролюбии и неспособности защитить сербов", — рассуждает Бондаренко.Эксперт Финансового университета Денис Денисов отмечает: "Таких митингов в Белграде не было давно, потому что люди вышли на улицы не по политическим, а по социокультурным причинам — из-за недовольства обилием "мусора" в СМИ, недостаточной значимости церкви в жизни страны".Досрочные выборы могут дать Вучичу шанс выйти из тупика, в который его загнали. "Для этого президент формирует лояльную правую оппозицию и готовит поправки в законодательство, осложняющие жизнь коалиций. К примеру, для одной партии установят порог в четыре процента, для союза из двух — шесть, а для трех — девять. К тому же у оппонентов президента нет сильных лидеров", — добавляет политолог.В целом специалисты склоняются к тому, что такой опытный политик, как Вучич, удержит власть. Однако ему придется подкорректировать политическую систему.* Движение признано в России террористическим.

https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html

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в мире, косово, белград (город), сербия, александр вучич, олег бондаренко, нато, сербская прогрессивная партия (спп), московская биржа, политика