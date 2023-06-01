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БРИКС призвала к полной реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 01.06.2023
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22:04 01.06.2023 (обновлено: 23:21 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/sdelka-1875660894.html
БРИКС призвала к полной реализации продуктовой сделки
БРИКС призвала к полной реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС призвала к полной реализации продуктовой сделки
БРИКС призывает к полной реализации продуктовой сделки и меморандума о поставках российской продукции, следует из совместного заявления министров иностранных... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:04
2023-06-01T23:21
брикс
экономика
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. БРИКС призывает к полной реализации продуктовой сделки и меморандума о поставках российской продукции, следует из совместного заявления министров иностранных дел объединения."Они (министры) призвали к полной и эффективной реализации как черноморской зерновой инициативы, так и меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по поводу продвижения российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости.Кроме того, в заявлении отмечена важность того, чтобы зерно и удобрения продолжали поступать тем, кто в них больше нуждается.
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брикс, экономика
БРИКС, Экономика
БРИКС призвала к полной реализации продуктовой сделки

БРИКС призвала к реализации зерновой сделки и меморандума о поставках продукции из России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. БРИКС призывает к полной реализации продуктовой сделки и меморандума о поставках российской продукции, следует из совместного заявления министров иностранных дел объединения.
"Они (министры) призвали к полной и эффективной реализации как черноморской зерновой инициативы, так и меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по поводу продвижения российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости.
Кроме того, в заявлении отмечена важность того, чтобы зерно и удобрения продолжали поступать тем, кто в них больше нуждается.
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