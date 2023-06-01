https://ria.ru/20230601/sdelka-1875650103.html
ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке
ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке - РИА Новости, 01.06.2023
ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке
ООН выдвинула сторонам "продуктовой сделки" практические предложения на стратегическом и операционном уровнях на фоне ограничения Россией регистрации судов в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:29
2023-06-01T20:29
2023-06-01T20:50
экономика
россия
турция
украина
стефан дюжаррик
оон
зерновая сделка
в мире
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ООН, 1 июн – РИА Новости. ООН выдвинула сторонам "продуктовой сделки" практические предложения на стратегическом и операционном уровнях на фоне ограничения Россией регистрации судов в порт Южный, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. По его словам, РФ проинформировала Совместный координационный центр (СКЦ) о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт российского аммиака. Как указал Дюжаррик, в мае 33 судна покинули украинские порты. "Это половина по сравнению с числом судов в апреле. Только три из этих кораблей вышли из порта "Южный". Экспорт в мае достиг 1.3 миллиона тонн зерна и других продуктов, что составляет менее половины от объемов, экспортировавшихся в предыдущие месяцы", - сказал Дюжаррик. Он отметил, что с 24 мая число инспекционных групп в СКЦ было сокращено с трех до двух. "Ограниченная регистрация и сокращение инспекционных групп сказались на снижении среднего числа ежедневных инспекций до трех. Это очень серьезная ситуация", - добавил он. "Секретариат выдвинул всем сторонам практические предложения на стратегическом и операционном уровне", - подчеркнул он. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230601/ammiak-1875547929.html
https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html
https://ria.ru/20230524/zerno-1873867093.html
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экономика, россия, турция, украина, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка, в мире
Экономика, Россия, Турция, Украина, Стефан Дюжаррик, ООН, Зерновая сделка, В мире
ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке
Офис генсека: ООН выдвинула практические предложениями сторонам по продуктовой сделке
ООН, 1 июн – РИА Новости. ООН выдвинула сторонам "продуктовой сделки" практические предложения на стратегическом и операционном уровнях на фоне ограничения Россией регистрации судов в порт Южный, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, РФ проинформировала Совместный координационный центр (СКЦ) о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт российского аммиака.
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Как указал Дюжаррик, в мае 33 судна покинули украинские порты. "Это половина по сравнению с числом судов в апреле. Только три из этих кораблей вышли из порта "Южный". Экспорт в мае достиг 1.3 миллиона тонн зерна и других продуктов, что составляет менее половины от объемов, экспортировавшихся в предыдущие месяцы", - сказал Дюжаррик.
Он отметил, что с 24 мая число инспекционных групп в СКЦ было сокращено с трех до двух. "Ограниченная регистрация и сокращение инспекционных групп сказались на снижении среднего числа ежедневных инспекций до трех. Это очень серьезная ситуация", - добавил он.
"Секретариат выдвинул всем сторонам практические предложения на стратегическом и операционном уровне", - подчеркнул он.
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Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции
, Украины
и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле
. Президент РФ Владимир Путин
в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки
.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка
" к SWIFT
, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве
, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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