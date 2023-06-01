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Финляндия получила предложения России по ситуации со счетами посольств
Финляндия получила предложения России по ситуации со счетами посольств - РИА Новости, 01.06.2023
Финляндия получила предложения России по ситуации со счетами посольств
Россия ответила на дипломатическую ноту Финляндии, направленную 4 мая по ситуации с блокировкой банковских счетов финских дипмиссий, сообщил министр иностранных РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:27
2023-06-01T20:27
2023-06-01T21:42
финляндия
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пекка хаависто
мария захарова
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн — РИА Новости. Россия ответила на дипломатическую ноту Финляндии, направленную 4 мая по ситуации с блокировкой банковских счетов финских дипмиссий, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.Как сообщалось ранее, Финляндии о заморозке банковских счетов в России стало известно 27 апреля, а 4 мая Финляндия направила ноту в российский МИД по этому поводу."У России были свои банковские проблемы в Хельсинки, мы знали об этом и пытались помочь российским представительствам. Банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам… Замораживание финских счетов было "взаимностью" со стороны России из-за их проблем. В российской ответной ноте было предложено решение банковского вопроса", - отметил министр, его слова приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.По словам Хаависто, в настоящее время выясняется, подходит ли российское предложение Финляндии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что действия России являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков.
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html
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финляндия, россия, пекка хаависто, мария захарова, хельсинки, в мире
Финляндия, Россия, Пекка Хаависто, Мария Захарова, Хельсинки, В мире
Финляндия получила предложения России по ситуации со счетами посольств
Глава МИД Хаависто: Хельсинки получили предложения Москвы по ситуации с блокировкой счетов