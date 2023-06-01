Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 01.06.2023 (обновлено: 11:44 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html
Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией
Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией - РИА Новости, 01.06.2023
Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией
Служба безопасности Украины совместно с фондом Save Ukraine готовит пропагандистскую акцию с участием якобы насильно вывезенных в Россию детей и их родителей,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:57
2023-06-01T11:44
в мире
россия
украина
херсон
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875479979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2dc988b3b4e901b2706533bc20fdc212.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины совместно с фондом Save Ukraine готовит пропагандистскую акцию с участием якобы насильно вывезенных в Россию детей и их родителей, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."Женщинам, дети которых находятся на территории России после эвакуации из Херсона в октябре 2022 года, был организован и профинасирован приезд в Россию с условием дать интервью после возвращения с детьми на территорию Украины. Понятно, в каком ключе интервью выстроит Save Ukraine и СБУ. Женщины использовались втемную, главная задача — очернение России с использованием темы "похищения детей", — сказал собеседник агентства.По его словам, всего в Россию с Украины организованно приехали семь женщин. В распоряжении РИА Новости есть видеозапись беседы с одной из них — Татьяной Бодак, матерью несовершеннолетнего студента морского колледжа, которого в октябре эвакуировали из Херсона. Вскоре юноше исполнится 18 лет — наступит призывной возраст. На Украине призывники участвуют в боевых действиях. Бодак рассказала, что после прихода украинских войск ее вывезли из Херсона в Хмельницкую область. Там с ней связались сотрудники СБУ и прокуратуры, которые сообщили, что ее сын находится в международном розыске. &quot;Они сказали, что, когда ВСУ вернулись в Херсон, сразу начали (проверки. — Прим. ред.) по учебным заведениям и что с морского колледжа было вывезено очень много документов. И на правах того, что ребенок числится за украинским морским колледжем, они подали ребенка в розыск. Они мне сказали, что мой ребенок находится в международном розыске, я об этом даже ни сном ни духом, потому что я никуда не писала, не звонила и я знала, где мой сын находится и что с ним все хорошо&quot;, — сообщила женщина.По ее словам, она хотела забрать своего сына и воссоединить семью, но из-за бюрократических препонов не смогла оформить загранпаспорт. После того как старшая дочь разместила в социальных сетях призыв о помощи, на нее вышли сотрудники фонда Save Ukraine, и вскоре она получила загранпаспорт.Женщине также предложили помощь в организации поездки в Россию через Польшу и Белоруссию и оплатили все дорожные расходы. При этом ей поставили условие: дать интервью после возвращения на Украину. &quot;Ребенок должен был дать интервью, это то, что они сказали. Больше ничего я не знаю, может быть, они там сюрпризы готовят, что я буду просто-напросто поражена. Единственное, одно условие, что ребенок должен вернуться и дать интервью&quot;, — сообщила Бодак.Она добавила, что теперь сомневается, стоит ли ее сыну возвращаться на Украину, потому что "уже страшно становится". По словам женщины, теперь она собирается поехать к сестре в Воронеж, чтобы там юноша смог продолжить обучение в российском колледже в новом учебном году.Ранее на этой неделе в Москве задержали гражданку Украины Ольгу Гурулю, приехавшую в Россию по заданию связанного с СБУ фонда Save Ukraine. Она должна была вывозить детей-сирот из новых регионов за границу. На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, женщина признается, что должна была взять опекунство над детьми из Геническа, которых она даже не знала, вывезти их в Киев, а затем в Германию.
https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html
https://ria.ru/20230428/pomosch-1868621751.html
https://ria.ru/20230530/zaderzhanie-1875029377.html
россия
украина
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гражданка Украины об информационной провокации СБУ
Гражданка Украины об информационной провокации СБУ
2023-06-01T10:57
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875479979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23779e36783774bef46502caeae2eb75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, херсон, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией

СБУ использовала втемную семь матерей с Украины для фейка про похищение Россией детей

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины совместно с фондом Save Ukraine готовит пропагандистскую акцию с участием якобы насильно вывезенных в Россию детей и их родителей, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
«
"Женщинам, дети которых находятся на территории России после эвакуации из Херсона в октябре 2022 года, был организован и профинасирован приезд в Россию с условием дать интервью после возвращения с детьми на территорию Украины. Понятно, в каком ключе интервью выстроит Save Ukraine и СБУ. Женщины использовались втемную, главная задача — очернение России с использованием темы "похищения детей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в Россию с Украины организованно приехали семь женщин.
В распоряжении РИА Новости есть видеозапись беседы с одной из них — Татьяной Бодак, матерью несовершеннолетнего студента морского колледжа, которого в октябре эвакуировали из Херсона. Вскоре юноше исполнится 18 лет — наступит призывной возраст. На Украине призывники участвуют в боевых действиях.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
СМИ: беженка с Украины предоставляла своих приемных детей педофилам
31 мая, 15:27
Бодак рассказала, что после прихода украинских войск ее вывезли из Херсона в Хмельницкую область. Там с ней связались сотрудники СБУ и прокуратуры, которые сообщили, что ее сын находится в международном розыске.
«

"Они сказали, что, когда ВСУ вернулись в Херсон, сразу начали (проверки. — Прим. ред.) по учебным заведениям и что с морского колледжа было вывезено очень много документов. И на правах того, что ребенок числится за украинским морским колледжем, они подали ребенка в розыск. Они мне сказали, что мой ребенок находится в международном розыске, я об этом даже ни сном ни духом, потому что я никуда не писала, не звонила и я знала, где мой сын находится и что с ним все хорошо", — сообщила женщина.

По ее словам, она хотела забрать своего сына и воссоединить семью, но из-за бюрократических препонов не смогла оформить загранпаспорт. После того как старшая дочь разместила в социальных сетях призыв о помощи, на нее вышли сотрудники фонда Save Ukraine, и вскоре она получила загранпаспорт.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Полянский: к России обращались украинки, чьих детей отобрали в Европе
28 апреля, 22:03
Женщине также предложили помощь в организации поездки в Россию через Польшу и Белоруссию и оплатили все дорожные расходы. При этом ей поставили условие: дать интервью после возвращения на Украину.
«

"Ребенок должен был дать интервью, это то, что они сказали. Больше ничего я не знаю, может быть, они там сюрпризы готовят, что я буду просто-напросто поражена. Единственное, одно условие, что ребенок должен вернуться и дать интервью", — сообщила Бодак.

Она добавила, что теперь сомневается, стоит ли ее сыну возвращаться на Украину, потому что "уже страшно становится". По словам женщины, теперь она собирается поехать к сестре в Воронеж, чтобы там юноша смог продолжить обучение в российском колледже в новом учебном году.
Ранее на этой неделе в Москве задержали гражданку Украины Ольгу Гурулю, приехавшую в Россию по заданию связанного с СБУ фонда Save Ukraine. Она должна была вывозить детей-сирот из новых регионов за границу. На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, женщина признается, что должна была взять опекунство над детьми из Геническа, которых она даже не знала, вывезти их в Киев, а затем в Германию.
Задержанная российскими пограничниками гражданка Украины пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж
30 мая, 12:07
 
В миреРоссияУкраинаХерсонВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала