https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html

Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией

Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией - РИА Новости, 01.06.2023

Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией

Служба безопасности Украины совместно с фондом Save Ukraine готовит пропагандистскую акцию с участием якобы насильно вывезенных в Россию детей и их родителей,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:57

2023-06-01T10:57

2023-06-01T11:44

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины совместно с фондом Save Ukraine готовит пропагандистскую акцию с участием якобы насильно вывезенных в Россию детей и их родителей, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."Женщинам, дети которых находятся на территории России после эвакуации из Херсона в октябре 2022 года, был организован и профинасирован приезд в Россию с условием дать интервью после возвращения с детьми на территорию Украины. Понятно, в каком ключе интервью выстроит Save Ukraine и СБУ. Женщины использовались втемную, главная задача — очернение России с использованием темы "похищения детей", — сказал собеседник агентства.По его словам, всего в Россию с Украины организованно приехали семь женщин. В распоряжении РИА Новости есть видеозапись беседы с одной из них — Татьяной Бодак, матерью несовершеннолетнего студента морского колледжа, которого в октябре эвакуировали из Херсона. Вскоре юноше исполнится 18 лет — наступит призывной возраст. На Украине призывники участвуют в боевых действиях. Бодак рассказала, что после прихода украинских войск ее вывезли из Херсона в Хмельницкую область. Там с ней связались сотрудники СБУ и прокуратуры, которые сообщили, что ее сын находится в международном розыске. "Они сказали, что, когда ВСУ вернулись в Херсон, сразу начали (проверки. — Прим. ред.) по учебным заведениям и что с морского колледжа было вывезено очень много документов. И на правах того, что ребенок числится за украинским морским колледжем, они подали ребенка в розыск. Они мне сказали, что мой ребенок находится в международном розыске, я об этом даже ни сном ни духом, потому что я никуда не писала, не звонила и я знала, где мой сын находится и что с ним все хорошо", — сообщила женщина.По ее словам, она хотела забрать своего сына и воссоединить семью, но из-за бюрократических препонов не смогла оформить загранпаспорт. После того как старшая дочь разместила в социальных сетях призыв о помощи, на нее вышли сотрудники фонда Save Ukraine, и вскоре она получила загранпаспорт.Женщине также предложили помощь в организации поездки в Россию через Польшу и Белоруссию и оплатили все дорожные расходы. При этом ей поставили условие: дать интервью после возвращения на Украину. "Ребенок должен был дать интервью, это то, что они сказали. Больше ничего я не знаю, может быть, они там сюрпризы готовят, что я буду просто-напросто поражена. Единственное, одно условие, что ребенок должен вернуться и дать интервью", — сообщила Бодак.Она добавила, что теперь сомневается, стоит ли ее сыну возвращаться на Украину, потому что "уже страшно становится". По словам женщины, теперь она собирается поехать к сестре в Воронеж, чтобы там юноша смог продолжить обучение в российском колледже в новом учебном году.Ранее на этой неделе в Москве задержали гражданку Украины Ольгу Гурулю, приехавшую в Россию по заданию связанного с СБУ фонда Save Ukraine. Она должна была вывозить детей-сирот из новых регионов за границу. На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, женщина признается, что должна была взять опекунство над детьми из Геническа, которых она даже не знала, вывезти их в Киев, а затем в Германию.

https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html

https://ria.ru/20230428/pomosch-1868621751.html

https://ria.ru/20230530/zaderzhanie-1875029377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, херсон, вооруженные силы украины, служба безопасности украины