https://ria.ru/20230601/sapega-1875535594.html

Вопрос о передаче Сапеги в Россию рассмотрят в Смоленске

Вопрос о передаче Сапеги в Россию рассмотрят в Смоленске - РИА Новости, 01.06.2023

Вопрос о передаче Сапеги в Россию рассмотрят в Смоленске

Пресненский суд Москвы передал в Смоленск вопрос о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги, передает... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:24

2023-06-01T14:24

2023-06-01T14:24

белоруссия

россия

смоленск

софия сапега

роман протасевич

минский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пресненский суд Москвы передал в Смоленск вопрос о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Адвокаты настаивали на передаче дела во Владивосток, указывая, что последнее место жительства девушки - остров Русский. Представитель прокуратуры просил рассмотреть дело в Москве, однако суд в итоге решил иначе. "Направить представление о передаче в Россию Сапеги С.А. в Промышленный суд Смоленска", - огласила решение судья, объяснив это последним местом регистрации осужденной. Заседание проходит без участия девушки, видеоконференцсвязь не организована. Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления. Протасевич, которого ранее Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года.

https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html

https://ria.ru/20230523/protasevich-1873754159.html

белоруссия

россия

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, смоленск, софия сапега, роман протасевич, минский областной суд