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Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск - РИА Новости, 01.06.2023
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Туризм
 
10:12 01.06.2023 (обновлено: 15:33 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/samolet-1875458491.html
Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск
Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск - РИА Новости, 01.06.2023
Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск
Пассажирка самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, умерла во время полета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:12
2023-06-01T15:33
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сочи
челябинск
уральские авиалинии
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Пассажирка самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, умерла во время полета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. &quot;На борту воздушного судна авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot;, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи — Челябинск, скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения&quot;, — говорится в релизе.Свердловская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, пассажирка скончалась около 15:30 31 мая. Следователи также начали проверку. Они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, а затем назначат медицинские экспертизы.
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Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск

Женщина умерла в самолете "Уральских авиалиний" по пути из Сочи в Челябинск

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Пассажирка самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, умерла во время полета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«

"На борту воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи — Челябинск, скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения", — говорится в релизе.

Свердловская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, пассажирка скончалась около 15:30 31 мая. Следователи также начали проверку. Они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, а затем назначат медицинские экспертизы.
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