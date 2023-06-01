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Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск
Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск - РИА Новости, 01.06.2023
Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск
Пассажирка самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, умерла во время полета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:12
2023-06-01T10:12
2023-06-01T15:33
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Пассажирка самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, умерла во время полета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "На борту воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи — Челябинск, скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения", — говорится в релизе.Свердловская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, пассажирка скончалась около 15:30 31 мая. Следователи также начали проверку. Они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, а затем назначат медицинские экспертизы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, сочи, челябинск, уральские авиалинии, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Челябинск, Уральские авиалинии, Происшествия
Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск
Женщина умерла в самолете "Уральских авиалиний" по пути из Сочи в Челябинск