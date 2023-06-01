https://ria.ru/20230601/sammit-1875670139.html

Эксперт назвал саммит в Молдавии пустым мероприятием

Эксперт назвал саммит в Молдавии пустым мероприятием - РИА Новости, 01.06.2023

Эксперт назвал саммит в Молдавии пустым мероприятием

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что саммит Европейского политического... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:44

2023-06-01T23:44

2023-06-01T23:44

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

евросоюз

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что саммит Европейского политического сообщества в Молдавии оказался пустым мероприятием. Второй саммит Европейского политического сообщества проходил в Молдавии и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимали участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Он проходил на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака (находится в 45 километрах от Кишинева), где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения молдавской армии. "Широко разрекламированный саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе оказался довольно пустым мероприятием и вызвал недоумение наблюдателей. Вопрос один – для чего все это было? Заявление Майи Санду о том, что присоединение Молдовы к ЕС возможно в 2030 году, выглядит очень странным на фоне того, как стремительно меняется мир. Но и это весьма осторожное заявление удостоилось холодного душа со стороны ближайшего соседа, президент Румынии призвал не строить иллюзий о быстром вступлении в ЕС, предупредив, что процедуры очень сложны", - сказал Шорников в беседе с РИА Новости. "То, что лидеры ряда европейских государств оттоптались на молдавской земле, вовсе не означает, что Запад вырвал Молдавию из пространства российской цивилизации. Русский язык, Приднестровье, Гагаузия, российские миротворцы, российские энергоресурсы, российские рынки для молдавской продукции, наша общая историческая память, общая вера – все это никуда не делось и остается головной болью для команды Санду", - отметил собеседник агентства. По его словам, не заметно пока и какого-то особого внимания западных СМИ к Молдавии в связи с саммитом: говорить не о чем, в Кишиневе ничего для западного мира значимого не произошло. "Режим Санду, залогом устойчивости которого была европейская мечта молдаван, зашатался. Молдова входит в выборный период и появляется реальная угроза утраты власти действующей командой. Подпитать европейские иллюзии части населения, подтолкнуть людей к "правильному" выбору в ходе предстоящих кампаний, показать, что только Санду приведет людей в ЕС – вот и весь смысл действа", - подчеркнул Шорников. "То, что Санду - пламенная сторонница евроинтеграции, в Молдове вряд ли кто-то сомневается. Вот только курс на Евросоюз дается молдаванам дорогой ценой. Вместо улучшения в сфере правовых стандартов и роста уровня жизни наблюдается обнищание населения и произвол властей. Идея стать частью ЕС уже не столь привлекательна, за два года число сторонников евроинтеграции снизилось с 68% до 35%. Фиаско команды Санду пока не очевидно и есть время поправить ситуацию, но недавний проигрыш в Гагаузии говорит, что режим нежизнеспособен", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230601/vuchich-1875589839.html

https://ria.ru/20230601/pridnestrove-1875651313.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евросоюз, в мире