https://ria.ru/20230601/sammit-1875668239.html

Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"

Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту" - РИА Новости, 01.06.2023

Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту". РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:26

2023-06-01T23:26

2023-06-01T23:26

в мире

германия

кишинев

россия

владимир зеленский

олаф шольц

евросоюз

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875465593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ceb8421f98b2c4a428b630420e5a05e2.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту". Встреча состоялась на полях саммита ЕС в Кишинёве. "Во время встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем мы обсудили совместную подготовку к глобальному саммиту мира и вовлечение в него как можно большего числа участников. Я благодарю господина канцлера за поддержку украинской формулы мира и готовность присоединиться к ее реализации", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.

https://ria.ru/20230601/piloty-1875665755.html

германия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, кишинев, россия, владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз, большая двадцатка, оон