https://ria.ru/20230601/sammit-1875668239.html
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту" - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:26
2023-06-01T23:26
2023-06-01T23:26
в мире
германия
кишинев
россия
владимир зеленский
олаф шольц
евросоюз
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875465593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ceb8421f98b2c4a428b630420e5a05e2.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту". Встреча состоялась на полях саммита ЕС в Кишинёве. "Во время встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем мы обсудили совместную подготовку к глобальному саммиту мира и вовлечение в него как можно большего числа участников. Я благодарю господина канцлера за поддержку украинской формулы мира и готовность присоединиться к ее реализации", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.
https://ria.ru/20230601/piloty-1875665755.html
германия
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875465593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51de7efa25957a1e8234573894860fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, кишинев, россия, владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз, большая двадцатка, оон
В мире, Германия, Кишинев, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Евросоюз, Большая двадцатка, ООН
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к глобальному "саммиту мира"