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Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту" - РИА Новости, 01.06.2023
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23:26 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/sammit-1875668239.html
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту" - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:26
2023-06-01T23:26
в мире
германия
кишинев
россия
владимир зеленский
олаф шольц
евросоюз
большая двадцатка
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту". Встреча состоялась на полях саммита ЕС в Кишинёве. "Во время встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем мы обсудили совместную подготовку к глобальному саммиту мира и вовлечение в него как можно большего числа участников. Я благодарю господина канцлера за поддержку украинской формулы мира и готовность присоединиться к ее реализации", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.
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в мире, германия, кишинев, россия, владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз, большая двадцатка, оон
В мире, Германия, Кишинев, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Евросоюз, Большая двадцатка, ООН
Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к "мирному саммиту"

Зеленский заявил, что обсудил с Шольцем подготовку к глобальному "саммиту мира"

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту".
Встреча состоялась на полях саммита ЕС в Кишинёве.
"Во время встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем мы обсудили совместную подготовку к глобальному саммиту мира и вовлечение в него как можно большего числа участников. Я благодарю господина канцлера за поддержку украинской формулы мира и готовность присоединиться к ее реализации", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ
Вчера, 23:02
 
В миреГерманияКишиневРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцЕвросоюзБольшая двадцаткаООН
 
 
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