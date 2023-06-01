https://ria.ru/20230601/sammit-1875621144.html

В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева

В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 01.06.2023

В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева

В Молдавии в четверг проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:54

2023-06-01T17:54

2023-06-01T17:54

в мире

армения

азербайджан

молдавия

никол пашинян

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. В Молдавии в четверг проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля, передает армянское госагентство "Арменпресс". "В рамках второго саммита Европейского политического сообщества проходит пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - сообщает агентство. Ранее в четверг на брифинге председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что Армения и Азербайджан подтвердят общую политическую волю по урегулированию отношений на пятисторонней встрече. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Пашинян в конце мая заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.

https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html

армения

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, молдавия, никол пашинян, ильхам алиев