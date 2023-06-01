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В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 01.06.2023
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17:54 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/sammit-1875621144.html
В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева
В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 01.06.2023
В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева
В Молдавии в четверг проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:54
2023-06-01T17:54
в мире
армения
азербайджан
молдавия
никол пашинян
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. В Молдавии в четверг проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля, передает армянское госагентство "Арменпресс". "В рамках второго саммита Европейского политического сообщества проходит пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - сообщает агентство. Ранее в четверг на брифинге председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что Армения и Азербайджан подтвердят общую политическую волю по урегулированию отношений на пятисторонней встрече. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Пашинян в конце мая заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html
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в мире, армения, азербайджан, молдавия, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Молдавия, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева

В Молдавии проходит встреча Пашиняна и Алиева с участием глав ФРГ, Франции и Евросовета

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramВстреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля
Встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля
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ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. В Молдавии в четверг проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля, передает армянское госагентство "Арменпресс".
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"В рамках второго саммита Европейского политического сообщества проходит пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - сообщает агентство.
Ранее в четверг на брифинге председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что Армения и Азербайджан подтвердят общую политическую волю по урегулированию отношений на пятисторонней встрече.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". Пашинян в конце мая заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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В миреАрменияАзербайджанМолдавияНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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