https://ria.ru/20230601/sammit-1875612947.html

В Молдавии заявили о попытках дестабилизации ситуации во время саммита

В Молдавии заявили о попытках дестабилизации ситуации во время саммита - РИА Новости, 01.06.2023

В Молдавии заявили о попытках дестабилизации ситуации во время саммита

Единичные попытки дестабилизации ситуации в Молдавии, где сейчас проходит саммит Европейского политического сообщества, возникали, но они были пресечены,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:32

2023-06-01T17:32

2023-06-01T17:32

в мире

молдавия

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Единичные попытки дестабилизации ситуации в Молдавии, где сейчас проходит саммит Европейского политического сообщества, возникали, но они были пресечены, заявила в четверг министр внутренних дел республики Анна Ревенко. Второй саммит Европейского политического сообщества начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Он проходит на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака (находится в 45 километрах от Кишинева), где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения молдавской армии. "Были небольшие группы, которые пытались продемонстрировать в публичном пространстве свое мнение о том, что происходит сегодня в Бульбоаке, о саммите, о целях этого великого события. Были попытки дестабилизации, в том числе и попытки показать под другим углом то, что сегодня происходит в республике. Все эти попытки были пресечены, мы действовали синхронно, и теперь мы наслаждаемся безопасной обстановкой", - сказала Ревенко журналистам. По ее словам, на данный момент в республике обеспечена безопасность. "Мы не зарегистрировали несчастные случаи или необычные происшествия. Абсолютно все ведомства в сфере безопасности и обороны работают слаженно, синхронно, мы действуем на предупреждение. Все ведомства и государства-участники прилагают свои усилия для того, чтобы этот саммит прошел в условиях максимальной безопасности", - подчеркнула министр. Молдавская столица в день саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) выглядит пустынной, кое-где на улицах можно увидеть редких прохожих, полицейские оцепили кварталы, ограничивая перемещение по центру города. Впрочем, тишина на некоторых улицах иногда нарушалась. Полицейские просили прохожих снять футболки с надписями: "Европа, ты поддерживаешь Майю Санду (президент Молдавии - ред.), значит, поддерживаешь и то, что оппозицию заставляют молчать путем запрета независимых СМИ, отменяют свободные и справедливые выборы, проходят массовые аресты политической оппозиции?". Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати заверила РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов не задерживают, а проводят с протестующими беседы. "Согласно распоряжению мэрии Кишинева 1 и 2 июня запрещены любые акции протеста. Полицейские никого не задерживают, а просят выполнять требование властей, проводятся беседы, в ходе которых доносится решение мэрии", - сказала Стати. Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года. Для охраны участников саммита в Молдавию прибыли сотрудники МВД Румынии. Они задействуют силы и средства, которые касаются предоставления медицинской помощи, химической, биологической, радиоактивной и ядерной защиты, экстренной медицинской эвакуации, модулей дезактивации, а также четырех передовых медицинских пунктов. Для экстренной медицинской эвакуации в Молдавию также прибудут два вертолета румынской службы спасателей SMURD, которые при необходимости будут выполнять авиамедицинские миссии. Небо в Молдавии с 31 мая по 2 июня будет открыто только для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите Европейского политического сообщества, сообщило МВД республики.

https://ria.ru/20230601/moldavia-1875594750.html

https://ria.ru/20230531/zakharova-1875427432.html

https://ria.ru/20230601/putin-1875588417.html

https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875545880.html

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в мире, молдавия, майя санду, кишинев