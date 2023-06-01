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Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
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11:57 01.06.2023 (обновлено: 12:02 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/sammit-1875492638.html
Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО
Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО
Основное внимание на встрече глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в Норвегии, а также на июльском саммите в Вильнюсе будет сосредоточено на помощи РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:57
2023-06-01T12:02
в мире
вильнюс
украина
норвегия
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основное внимание на встрече глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в Норвегии, а также на июльском саммите в Вильнюсе будет сосредоточено на помощи Украине и включении в альянс новых членов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы сосредоточены на помощи, которую мы продолжаем оказывать Украине…, а также мы хотим убедиться, что продолжаем укреплять наш оборонный альянс посредством составления планов по сдерживанию и защите, и чтобы продолжить включать новых членов в альянс, в частности, Швецию. Это основные вопросы, которые будут на повестке дня в Вильнюсе через несколько недель, и вопросы, которые на повестке дня сегодня", - сообщил Блинкен на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло. Ожидается, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
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в мире, вильнюс, украина, норвегия, энтони блинкен, нато
В мире, Вильнюс, Украина, Норвегия, Энтони Блинкен, НАТО
Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО

Госсекретарь США Блинкен: внимание на саммите НАТО сосредоточится на помощи Киеву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основное внимание на встрече глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в Норвегии, а также на июльском саммите в Вильнюсе будет сосредоточено на помощи Украине и включении в альянс новых членов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Мы сосредоточены на помощи, которую мы продолжаем оказывать Украине…, а также мы хотим убедиться, что продолжаем укреплять наш оборонный альянс посредством составления планов по сдерживанию и защите, и чтобы продолжить включать новых членов в альянс, в частности, Швецию. Это основные вопросы, которые будут на повестке дня в Вильнюсе через несколько недель, и вопросы, которые на повестке дня сегодня", - сообщил Блинкен на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло.
Ожидается, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
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В миреВильнюсУкраинаНорвегияЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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