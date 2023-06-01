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Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО

Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО - РИА Новости, 01.06.2023

Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО

Основное внимание на встрече глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в Норвегии, а также на июльском саммите в Вильнюсе будет сосредоточено на помощи РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:57

2023-06-01T11:57

2023-06-01T12:02

в мире

вильнюс

украина

норвегия

энтони блинкен

нато

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основное внимание на встрече глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в Норвегии, а также на июльском саммите в Вильнюсе будет сосредоточено на помощи Украине и включении в альянс новых членов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы сосредоточены на помощи, которую мы продолжаем оказывать Украине…, а также мы хотим убедиться, что продолжаем укреплять наш оборонный альянс посредством составления планов по сдерживанию и защите, и чтобы продолжить включать новых членов в альянс, в частности, Швецию. Это основные вопросы, которые будут на повестке дня в Вильнюсе через несколько недель, и вопросы, которые на повестке дня сегодня", - сообщил Блинкен на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло. Ожидается, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html

вильнюс

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в мире, вильнюс, украина, норвегия, энтони блинкен, нато