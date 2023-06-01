Рейтинг@Mail.ru
Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 01.06.2023 (обновлено: 09:52 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/sammit-1875459257.html
Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества
Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщило государственное агентство... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:28
2023-06-01T09:52
в мире
молдавия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875270431_255:23:2862:1490_1920x0_80_0_0_51a4707fece528281527bbe99760471a.jpg
КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщило государственное агентство Moldpres.&quot;Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ, где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества&quot;, — говорится в публикации.До последнего момента участие украинского президента в мероприятии не подтверждалось, но и не отрицалось.Позднее сам Зеленский подтвердил, что приехал в на саммит."Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", — написал он в Telegram-канале.Второй саммит ЕПС собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.Встреча на высшем уровне проходит на винодельне "Мими" в селе Бульбоака в 45 километрах от Кишинева. Там также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон. Небо Молдавии с 31 мая по 2 июня открыто только для самолетов официальных делегаций, сообщило МВД.
https://ria.ru/20230523/makron-1873751784.html
https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875389056.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875270431_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_237431a7f82ebddf42b00113173a2509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Moldpres сообщает о прибытии Зеленского на саммит Европейского политического сообщества

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщило государственное агентство Moldpres.
«

"Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ, где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества", — говорится в публикации.

До последнего момента участие украинского президента в мероприятии не подтверждалось, но и не отрицалось.
Позднее сам Зеленский подтвердил, что приехал в на саммит.
«
"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", — написал он в Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Кишневе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Макрон приедет в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества
23 мая, 23:04
Второй саммит ЕПС собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
Встреча на высшем уровне проходит на винодельне "Мими" в селе Бульбоака в 45 километрах от Кишинева. Там также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон. Небо Молдавии с 31 мая по 2 июня открыто только для самолетов официальных делегаций, сообщило МВД.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Евросоюз выделит Молдавии 1,6 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Вчера, 17:55
 
В миреМолдавияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала