https://ria.ru/20230601/sammit-1875459257.html

Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества - РИА Новости, 01.06.2023

Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщило государственное агентство... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:28

2023-06-01T09:28

2023-06-01T09:52

в мире

молдавия

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщило государственное агентство Moldpres."Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ, где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества", — говорится в публикации.До последнего момента участие украинского президента в мероприятии не подтверждалось, но и не отрицалось.Позднее сам Зеленский подтвердил, что приехал в на саммит."Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", — написал он в Telegram-канале.Второй саммит ЕПС собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.Встреча на высшем уровне проходит на винодельне "Мими" в селе Бульбоака в 45 километрах от Кишинева. Там также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон. Небо Молдавии с 31 мая по 2 июня открыто только для самолетов официальных делегаций, сообщило МВД.

https://ria.ru/20230523/makron-1873751784.html

https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875389056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, владимир зеленский