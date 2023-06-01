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РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2023
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05:05 01.06.2023 (обновлено: 07:25 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/rszo-1875445399.html
РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области
РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2023
РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области
РСЗО "Смерч" группировки Вооруженных сил России "Восток" нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом на Запорожском направлении, заявил начальник... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T05:05
2023-06-01T07:25
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы рф
тос-1 «буратино»
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. РСЗО "Смерч" группировки Вооруженных сил России "Восток" нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. &quot;Реактивной системой залпового огня &quot;Смерч&quot; нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 &quot;Солнцепек&quot; поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного&quot;, — сообщил он.Также на этом направлении мотострелки вскрыли и огнем из минометов уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового. Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.При этом на Южно-Донецком направлении военные группировки "Юг" уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поразили опорный пункт боевиков южнее Водяного."Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара", — добавил Чехов.По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили беспилотники "Фурия" и "Лелека".
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875269692.html
https://ria.ru/20230601/preduprezhdenie-1875440797.html
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запорожье, вооруженные силы рф, тос-1 «буратино», безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы РФ, ТОС-1 «Буратино», Безопасность, Россия
РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области

Минобороны: РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Трудовом в Запорожской области

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Смерч"
РСЗО Смерч - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : НПО "Сплав"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. РСЗО "Смерч" группировки Вооруженных сил России "Восток" нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«

"Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного", — сообщил он.

Также на этом направлении мотострелки вскрыли и огнем из минометов уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового.
Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.
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При этом на Южно-Донецком направлении военные группировки "Юг" уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поразили опорный пункт боевиков южнее Водяного.
"Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара", — добавил Чехов.
По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили беспилотники "Фурия" и "Лелека".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы РФТОС-1 «Буратино»БезопасностьРоссия
 
 
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