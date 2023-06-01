https://ria.ru/20230601/rszo-1875445399.html

РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области

РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2023

РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожской области

РСЗО "Смерч" группировки Вооруженных сил России "Восток" нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом на Запорожском направлении, заявил начальник... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T05:05

2023-06-01T05:05

2023-06-01T07:25

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы рф

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безопасность

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. РСЗО "Смерч" группировки Вооруженных сил России "Восток" нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного", — сообщил он.Также на этом направлении мотострелки вскрыли и огнем из минометов уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового. Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.При этом на Южно-Донецком направлении военные группировки "Юг" уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поразили опорный пункт боевиков южнее Водяного."Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара", — добавил Чехов.По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили беспилотники "Фурия" и "Лелека".

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875269692.html

https://ria.ru/20230601/preduprezhdenie-1875440797.html

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запорожье, вооруженные силы рф, тос-1 «буратино», безопасность, россия