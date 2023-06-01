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Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с умными боеприпасами - РИА Новости, 01.06.2023
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03:07 01.06.2023 (обновлено: 08:47 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/rszo-1875442083.html
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с умными боеприпасами
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с умными боеприпасами - РИА Новости, 01.06.2023
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с умными боеприпасами
В России создают новую 300-миллиметровую РСЗО "Сарма" повышенной мобильности, способную вести огонь управляемыми боеприпасами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:07
2023-06-01T08:47
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России создают новую 300-миллиметровую РСЗО "Сарма" повышенной мобильности, способную вести огонь управляемыми боеприпасами, сообщил РИА Новости информированный источник. &quot;Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров &quot;Сарма&quot;, которая станет продолжением проекта РСЗО &quot;Кама&quot;, создававшегося на шасси КамАЗа. Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы&quot;, — отметил собеседник агентства.Он добавил, что машину оснастят "усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением". На сегодняшний день в российских войсках управляемые реактивные снаряды применяются в РСЗО "Торнадо-С", которая также имеет калибр 300 миллиметров. Такие боеприпасы оснащены инерциальной навигационной системой наведения с коррекцией по спутнику и позволяют с высокой точностью поражать различные цели. Как сообщали ранее в Минобороны, "Торнадо-С" применяет управляемые снаряды в зоне СВО по украинским войскам и военным объектам. Реактивную систему залпового огня "Кама" представили в 2007 году на авиасалоне МАКС. Она представляла собой модификацию системы "Смерч" с шестью вместо 12 направляющими для ведения огня реактивными снарядами. Система монтировалась на базе автомобиля КамАЗ и должна была обладать большей мобильностью при движении по автомагистралям.
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безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с умными боеприпасами

В России создают новую РСЗО "Сарма" повышенной мобильности с умными боеприпасами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г"
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России создают новую 300-миллиметровую РСЗО "Сарма" повышенной мобильности, способную вести огонь управляемыми боеприпасами, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров "Сарма", которая станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси КамАЗа. Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что машину оснастят "усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением".
На сегодняшний день в российских войсках управляемые реактивные снаряды применяются в РСЗО "Торнадо-С", которая также имеет калибр 300 миллиметров. Такие боеприпасы оснащены инерциальной навигационной системой наведения с коррекцией по спутнику и позволяют с высокой точностью поражать различные цели. Как сообщали ранее в Минобороны, "Торнадо-С" применяет управляемые снаряды в зоне СВО по украинским войскам и военным объектам.
Реактивную систему залпового огня "Кама" представили в 2007 году на авиасалоне МАКС. Она представляла собой модификацию системы "Смерч" с шестью вместо 12 направляющими для ведения огня реактивными снарядами. Система монтировалась на базе автомобиля КамАЗ и должна была обладать большей мобильностью при движении по автомагистралям.
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