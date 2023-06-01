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На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад - РИА Новости, 01.06.2023
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11:35 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/rozysk-1875486977.html
На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад
На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад - РИА Новости, 01.06.2023
На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад
Правоохранительные органы нашли живым Александра Полещука, пропавшего на трассе три недели назад, мужчина находился у родственников в станице Казанской... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:35
2023-06-01T11:35
краснодарский край
ростовская область
происшествия
кропоткин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы нашли живым Александра Полещука, пропавшего на трассе три недели назад, мужчина находился у родственников в станице Казанской Краснодарского края, говорится в сообщении СУСК по региону. Ранее полицейские сообщили, что разыскивают 29-летнего Полещука, пропавшего 10 мая на автодороге в Ростовской области. Заявление о пропаже мужа написала жительница города Кропоткина в Краснодарском крае. По данному факту была организована доследственная проверка. Через неделю автомобиль Полещука был найден в Волгоградской области. "Ночью 31 мая местонахождение мужчины было установлено, он находился у родственников в станице Казанской, куда приехал накануне. В ходе опроса Александр Полещук пояснил следователям, что из дома он уехал самостоятельно, за время его отсутствия каких-либо противоправных действий... в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении.
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краснодарский край
ростовская область
кропоткин
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краснодарский край, ростовская область, происшествия, кропоткин, следственный комитет россии (ск рф)
Краснодарский край, Ростовская область, Происшествия, Кропоткин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад

Пропавшего на трассе три недели назад жителя Кубани нашли живым у родственников

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы нашли живым Александра Полещука, пропавшего на трассе три недели назад, мужчина находился у родственников в станице Казанской Краснодарского края, говорится в сообщении СУСК по региону.
Ранее полицейские сообщили, что разыскивают 29-летнего Полещука, пропавшего 10 мая на автодороге в Ростовской области. Заявление о пропаже мужа написала жительница города Кропоткина в Краснодарском крае. По данному факту была организована доследственная проверка. Через неделю автомобиль Полещука был найден в Волгоградской области.
"Ночью 31 мая местонахождение мужчины было установлено, он находился у родственников в станице Казанской, куда приехал накануне. В ходе опроса Александр Полещук пояснил следователям, что из дома он уехал самостоятельно, за время его отсутствия каких-либо противоправных действий... в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении.
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Краснодарский крайРостовская областьПроисшествияКропоткинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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