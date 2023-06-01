https://ria.ru/20230601/rozysk-1875486977.html

На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад

На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад - РИА Новости, 01.06.2023

На Кубани нашли живым мужчину, пропавшего на трассе три недели назад

Правоохранительные органы нашли живым Александра Полещука, пропавшего на трассе три недели назад, мужчина находился у родственников в станице Казанской... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:35

2023-06-01T11:35

2023-06-01T11:35

краснодарский край

ростовская область

происшествия

кропоткин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы нашли живым Александра Полещука, пропавшего на трассе три недели назад, мужчина находился у родственников в станице Казанской Краснодарского края, говорится в сообщении СУСК по региону. Ранее полицейские сообщили, что разыскивают 29-летнего Полещука, пропавшего 10 мая на автодороге в Ростовской области. Заявление о пропаже мужа написала жительница города Кропоткина в Краснодарском крае. По данному факту была организована доследственная проверка. Через неделю автомобиль Полещука был найден в Волгоградской области. "Ночью 31 мая местонахождение мужчины было установлено, он находился у родственников в станице Казанской, куда приехал накануне. В ходе опроса Александр Полещук пояснил следователям, что из дома он уехал самостоятельно, за время его отсутствия каких-либо противоправных действий... в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230525/rozysk-1874202629.html

краснодарский край

ростовская область

кропоткин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

краснодарский край, ростовская область, происшествия, кропоткин, следственный комитет россии (ск рф)