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Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян - РИА Новости, 01.06.2023
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17:14 01.06.2023 (обновлено: 17:50 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/rossiya-1875607910.html
Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян
Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян - РИА Новости, 01.06.2023
Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян
Российские власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан, и кое-что уже получается, хотя делать нужно еще больше, отметил президент... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:14
2023-06-01T17:50
россия
владимир путин
общество
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан, и кое-что уже получается, хотя делать нужно еще больше, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Во время встречи глава многодетной семьи Беловых из Челябинска поблагодарил президента за то, что сейчас время, когда есть все для воспитания детей, и можно купить все, что нужно, включая продукты, одежду, спортивный инвентарь и многое другое. По его словам, "государство дает практически все". "Вам спасибо за эти слова. Я вспоминал вот шутливое высказывание одного из наших царей, императоров, когда он сказал, что Россией управлять легко, но совершенно бесполезно. И все-таки ситуация меняется, и все-таки кое-что у нас получается, если мы слышим такие оценки. Хотя, конечно, сделать нужно еще гораздо больше, и мы можем это сделать и будем обязательно делать это, я вам обещаю", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество, политика
Россия, Владимир Путин, Общество, Политика
Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян

Президент Путин: власти должны делать больше для улучшения качества жизни россиян

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан, и кое-что уже получается, хотя делать нужно еще больше, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Во время встречи глава многодетной семьи Беловых из Челябинска поблагодарил президента за то, что сейчас время, когда есть все для воспитания детей, и можно купить все, что нужно, включая продукты, одежду, спортивный инвентарь и многое другое. По его словам, "государство дает практически все".
«
"Вам спасибо за эти слова. Я вспоминал вот шутливое высказывание одного из наших царей, императоров, когда он сказал, что Россией управлять легко, но совершенно бесполезно. И все-таки ситуация меняется, и все-таки кое-что у нас получается, если мы слышим такие оценки. Хотя, конечно, сделать нужно еще гораздо больше, и мы можем это сделать и будем обязательно делать это, я вам обещаю", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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