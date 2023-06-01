https://ria.ru/20230601/rossiya-1875607910.html

Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян

Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян - РИА Новости, 01.06.2023

Путин заявил, что власти должны делать больше для улучшения жизни россиян

Российские власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан, и кое-что уже получается, хотя делать нужно еще больше, отметил президент... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:14

2023-06-01T17:14

2023-06-01T17:50

россия

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан, и кое-что уже получается, хотя делать нужно еще больше, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Во время встречи глава многодетной семьи Беловых из Челябинска поблагодарил президента за то, что сейчас время, когда есть все для воспитания детей, и можно купить все, что нужно, включая продукты, одежду, спортивный инвентарь и многое другое. По его словам, "государство дает практически все". "Вам спасибо за эти слова. Я вспоминал вот шутливое высказывание одного из наших царей, императоров, когда он сказал, что Россией управлять легко, но совершенно бесполезно. И все-таки ситуация меняется, и все-таки кое-что у нас получается, если мы слышим такие оценки. Хотя, конечно, сделать нужно еще гораздо больше, и мы можем это сделать и будем обязательно делать это, я вам обещаю", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230601/deti-1875585444.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, политика