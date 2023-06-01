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Депутат Рады Ясько родила от Саакашвили
Депутат Рады Ясько родила от Саакашвили - РИА Новости, 01.06.2023
Депутат Рады Ясько родила от Саакашвили
Депутат парламента Украины Елизавета Ясько родила от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме на родине,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:16
2023-06-01T20:16
2023-06-01T23:34
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат парламента Украины Елизавета Ясько родила от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме на родине, сообщило украинское издание "Таблоид". "Первого июня в День защиты детей 32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой. Отцом ее первенца является бывший президент Грузии, 55-летний Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме", - говорится в сообщении. Осенью 2020 года "Страна.ua" сообщило о романе Ясько с Саакашвили. Позже сообщалось, что Ясько окончательно прекратила отношения с Саакашвили после того, как узнала, что все его имущество записано на мать.
https://ria.ru/20230220/zelenskiy-1853182959.html
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в мире, грузия, украина, россия, михаил саакашвили, елизавета ясько, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Украина, Россия, Михаил Саакашвили, Елизавета Ясько, Саломе Зурабишвили
Депутат Рады Ясько родила от Саакашвили
Таблоид: депутат украинского парламента Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили