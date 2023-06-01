https://ria.ru/20230601/rezultaty-1875521170.html

Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок

Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок - РИА Новости, 01.06.2023

Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок, заявив, что пассивность сейчас как никогда... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:29

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок, заявив, что пассивность сейчас как никогда губительна. "Сегодня − время уникальных возможностей и больших свершений. Призываю всех действовать. Активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас − как никогда − губительна", - сказал он на пленарной сессии ЦИПР-2023 на тему "Цифровая независимость промышленной России". Премьер подчеркнул, что требуются смелые и неординарные инициативы, которые помогут в самые кратчайшие сроки достигнуть высокого уровня цифровой зрелости РФ. "При этом крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития. Не догонять, а задавать свои стандарты для технологий, товаров и сервисов", - сказал премьер.

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технологии, россия, михаил мишустин