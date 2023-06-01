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Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок
Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок - РИА Новости, 01.06.2023
Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок, заявив, что пассивность сейчас как никогда... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:29
2023-06-01T13:29
2023-06-01T13:29
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок, заявив, что пассивность сейчас как никогда губительна. "Сегодня − время уникальных возможностей и больших свершений. Призываю всех действовать. Активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас − как никогда − губительна", - сказал он на пленарной сессии ЦИПР-2023 на тему "Цифровая независимость промышленной России". Премьер подчеркнул, что требуются смелые и неординарные инициативы, которые помогут в самые кратчайшие сроки достигнуть высокого уровня цифровой зрелости РФ. "При этом крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития. Не догонять, а задавать свои стандарты для технологий, товаров и сервисов", - сказал премьер.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок
Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок, заявив, что пассивность сейчас как никогда губительна.
«
"Сегодня − время уникальных возможностей и больших свершений. Призываю всех действовать. Активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас − как никогда − губительна", - сказал он на пленарной сессии ЦИПР-2023 на тему "Цифровая независимость промышленной России".
Премьер подчеркнул, что требуются смелые и неординарные инициативы, которые помогут в самые кратчайшие сроки достигнуть высокого уровня цифровой зрелости РФ.
"При этом крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития. Не догонять, а задавать свои стандарты для технологий, товаров и сервисов", - сказал премьер.
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