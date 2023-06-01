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В России утвердили правила установления родства при суррогатном материнстве
В России утвердили правила установления родства при суррогатном материнстве - РИА Новости, 01.06.2023
В России утвердили правила установления родства при суррогатном материнстве
Правительство России утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических отца и матери ребенка, которого выносила суррогатная мать,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:59
2023-06-01T23:59
2023-06-01T23:59
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических отца и матери ребенка, которого выносила суррогатная мать, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - говорится в документе. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Правила определяют порядок установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери. Установление потенциальных родителей включает молекулярно-генетическое исследование, следует из постановления. Генетическое исследование будет проводиться на основании информированного добровольного согласия суррогатной матери в отношении рожденного ею ребенка, а также согласия каждого из потенциальных родителей, отмечается в правилах.
https://ria.ru/20221025/surrogat-1826593122.html
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общество, россия
В России утвердили правила установления родства при суррогатном материнстве
Родители должны будут подтверждать родство с выношенным суррогатной матерью ребенком
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Правительство России утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических отца и матери ребенка, которого выносила суррогатная мать, соответствующее постановление
опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - говорится в документе.
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Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Правила определяют порядок установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери.
Установление потенциальных родителей включает молекулярно-генетическое исследование, следует из постановления.
Генетическое исследование будет проводиться на основании информированного добровольного согласия суррогатной матери в отношении рожденного ею ребенка, а также согласия каждого из потенциальных родителей, отмечается в правилах.
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