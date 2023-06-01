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Более 1,6 тысячи жителей Шебекино разместили в ПВР в Белгороде - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/pvr-1875639822.html
Более 1,6 тысячи жителей Шебекино разместили в ПВР в Белгороде
Более 1,6 тысячи жителей Шебекино разместили в ПВР в Белгороде - РИА Новости, 01.06.2023
Более 1,6 тысячи жителей Шебекино разместили в ПВР в Белгороде
Более 1,6 тысячи жителей, эвакуированных из обстрелянного Шебекино Белгородской области, размещены в пунктах временного размещения в Белгороде, сообщил мэр... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:15
2023-06-01T19:15
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
белгород
валентин демидов
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Более 1,6 тысячи жителей, эвакуированных из обстрелянного Шебекино Белгородской области, размещены в пунктах временного размещения в Белгороде, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале. Ранее в четверг он сообщил, что в Белгороде развернуто шесть ПВР, которые способны вместить до 3 тысяч человек. Демидов рассказал, что белгородские ПВР продолжают принимать жителей Шебекинского округа. "Уже заполнено два ПВР. Они вместили больше 1600 человек. Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более 1000 человек. Шебекинцы обеспечены всем необходимым. Мы организовали питание и медицинское обслуживание. Работают волонтеры и психологи", - написал мэр. Сильнейшей атаке ночью и утром в четверг со стороны Украины подвергся город Шебекино, люди массово покидают его и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений".
https://ria.ru/20230601/pvo-1875633206.html
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шебекино, белгородская область, белгород, валентин демидов, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Валентин Демидов, Россия, Происшествия
Более 1,6 тысячи жителей Шебекино разместили в ПВР в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов: более 1,6 тысячи жителей обстрелянного Шебекино разместили в ПВР

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Более 1,6 тысячи жителей, эвакуированных из обстрелянного Шебекино Белгородской области, размещены в пунктах временного размещения в Белгороде, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
Ранее в четверг он сообщил, что в Белгороде развернуто шесть ПВР, которые способны вместить до 3 тысяч человек.
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Демидов рассказал, что белгородские ПВР продолжают принимать жителей Шебекинского округа.
"Уже заполнено два ПВР. Они вместили больше 1600 человек. Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более 1000 человек. Шебекинцы обеспечены всем необходимым. Мы организовали питание и медицинское обслуживание. Работают волонтеры и психологи", - написал мэр.
Сильнейшей атаке ночью и утром в четверг со стороны Украины подвергся город Шебекино, люди массово покидают его и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений".
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьБелгородВалентин ДемидовРоссияПроисшествия
 
 
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