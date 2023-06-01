https://ria.ru/20230601/pvo-1875633206.html

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 01.06.2023

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:44

2023-06-01T18:44

2023-06-01T18:53

белгород

происшествия

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

роснефть

валентин демидов

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.Ранее в четверг глава региона сообщил о взрыве в Белгороде после падения беспилотника на проезжую часть. По его словам, пострадали два человека, одного из них доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, второй от госпитализации отказался.Как уточнил мэр города Валентин Демидов, БПЛА взорвался на улице Щорса в районе заправочной станции "Роснефть". Сейчас сотрудники управы обходят территории близлежащих домов и обследуют их.Минувшей ночью и сегодня днем Белгородская область подверглась особенно сильной атаке со стороны Украины. По городу Шебекино велся массированный огонь, там повреждены десятки домов, административные здания, автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230601/ataka-1875506014.html

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html

белгород

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белгород, происшествия, вячеслав гладков, роснефть, валентин демидов, белгородская область, украина