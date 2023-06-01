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Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 01.06.2023 (обновлено: 18:53 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/pvo-1875633206.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 01.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:44
2023-06-01T18:53
белгород
происшествия
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
роснефть
валентин демидов
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.Ранее в четверг глава региона сообщил о взрыве в Белгороде после падения беспилотника на проезжую часть. По его словам, пострадали два человека, одного из них доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, второй от госпитализации отказался.Как уточнил мэр города Валентин Демидов, БПЛА взорвался на улице Щорса в районе заправочной станции "Роснефть". Сейчас сотрудники управы обходят территории близлежащих домов и обследуют их.Минувшей ночью и сегодня днем Белгородская область подверглась особенно сильной атаке со стороны Украины. По городу Шебекино велся массированный огонь, там повреждены десятки домов, административные здания, автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230601/ataka-1875506014.html
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белгород, происшествия, вячеслав гладков, роснефть, валентин демидов, белгородская область, украина
Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Роснефть, Валентин Демидов, Белгородская область, Украина
Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом сработала система ПВО

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСпасатели на месте взрыва в Белгороде
Спасатели на месте взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Спасатели на месте взрыва в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.
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Ранее в четверг глава региона сообщил о взрыве в Белгороде после падения беспилотника на проезжую часть. По его словам, пострадали два человека, одного из них доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, второй от госпитализации отказался.
Как уточнил мэр города Валентин Демидов, БПЛА взорвался на улице Щорса в районе заправочной станции "Роснефть". Сейчас сотрудники управы обходят территории близлежащих домов и обследуют их.
Минувшей ночью и сегодня днем Белгородская область подверглась особенно сильной атаке со стороны Украины. По городу Шебекино велся массированный огонь, там повреждены десятки домов, административные здания, автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВячеслав ГладковРоснефтьВалентин ДемидовБелгородская областьУкраина
 
 
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