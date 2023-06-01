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Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 01.06.2023 (обновлено: 18:35 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/putin-1875628887.html
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат"
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 01.06.2023
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат"
Президент РФ Владимир Путин беседовал с помощником главы Чечни, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:28
2023-06-01T18:35
политика
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин беседовал с помощником главы Чечни, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства часто общается с руководителями подразделений, участвующими в спецоперации."Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений", - сказал Песков.Ранее Алаудинов сообщил, что в среду поговорил с Путиным. По его словам, президент РФ досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении. По его словам, Путин "проявил "отеческую" заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней".Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском направлении.
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)
Политика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня)
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат"

Пресс-секретарь Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат" Алаудиновым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин беседовал с помощником главы Чечни, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства часто общается с руководителями подразделений, участвующими в спецоперации.
«
"Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений", - сказал Песков.
Ранее Алаудинов сообщил, что в среду поговорил с Путиным. По его словам, президент РФ досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении. По его словам, Путин "проявил "отеческую" заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней".
Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском направлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАпты АлаудиновЧеченская республика (Чечня)
 
 
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