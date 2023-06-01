https://ria.ru/20230601/putin-1875628887.html
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат"
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 01.06.2023
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат"
Президент РФ Владимир Путин беседовал с помощником главы Чечни, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:28
2023-06-01T18:28
2023-06-01T18:35
политика
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин беседовал с помощником главы Чечни, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства часто общается с руководителями подразделений, участвующими в спецоперации."Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений", - сказал Песков.Ранее Алаудинов сообщил, что в среду поговорил с Путиным. По его словам, президент РФ досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении. По его словам, Путин "проявил "отеческую" заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней".Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском направлении.
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, апты алаудинов, чеченская республика (чечня)
Политика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня)
Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат"
Пресс-секретарь Песков подтвердил разговор Путина с главой спецназа "Ахмат" Алаудиновым
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин беседовал с помощником главы Чечни, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства часто общается с руководителями подразделений, участвующими в спецоперации.
«
"Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений", - сказал Песков.
Ранее Алаудинов сообщил, что в среду поговорил с Путиным. По его словам, президент РФ досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении. По его словам, Путин "проявил "отеческую" заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней".
Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском направлении.
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации