https://ria.ru/20230601/putin-1875576397.html

Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина на чай

Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина на чай - РИА Новости, 01.06.2023

Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина на чай

Отец восьмерых детей из Карачаево-Черкесии Резуан Тугов пригласил президента РФ Владимира Путина в село Красный Восток на чай с домашним сыром и сметаной. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:46

2023-06-01T15:46

2023-06-01T15:46

россия

общество

владимир путин

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отец восьмерых детей из Карачаево-Черкесии Резуан Тугов пригласил президента РФ Владимира Путина в село Красный Восток на чай с домашним сыром и сметаной. Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с семьями, которые за воспитание семерых и более детей награждены орденом "Родительская слава". На связь с президентом вышла семья Резуана и Риты Туговых из села Красный Восток Малакарачаевского района Карачаево-Черкесии, которые воспитывают восьмерых детей. Их девятилетний сын Ануар рассказал Путину, что уже три года занимается борьбой. "Ну, и приглашаем в Карачаево-Черкесию, село Красный Восток, приглашаем к себе на чай, в гости", - сказал глава семьи. "А с чем чай будем пить?" - поинтересовался президент. "С сыром домашним, со сметаной домашней", - ответил Тугов. Путин уточнил, сами ли они делают сыр. Тугов ответил, что они держат хозяйство, занимаются, дети тоже помогают. Президент ответил, что детям повезло, что у них есть возможность общаться с животными. "Уверен, что и сыр у вас самый вкусный. Спасибо. Если возможность будет у вас, с семьей соберетесь, приезжайте в Москву", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230601/putin-1875571788.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)