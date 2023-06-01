https://ria.ru/20230601/putin-1875576397.html
Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина на чай
Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина на чай - РИА Новости, 01.06.2023
Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина на чай
Отец восьмерых детей из Карачаево-Черкесии Резуан Тугов пригласил президента РФ Владимира Путина в село Красный Восток на чай с домашним сыром и сметаной. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:46
2023-06-01T15:46
2023-06-01T15:46
россия
общество
владимир путин
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отец восьмерых детей из Карачаево-Черкесии Резуан Тугов пригласил президента РФ Владимира Путина в село Красный Восток на чай с домашним сыром и сметаной. Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с семьями, которые за воспитание семерых и более детей награждены орденом "Родительская слава". На связь с президентом вышла семья Резуана и Риты Туговых из села Красный Восток Малакарачаевского района Карачаево-Черкесии, которые воспитывают восьмерых детей. Их девятилетний сын Ануар рассказал Путину, что уже три года занимается борьбой. "Ну, и приглашаем в Карачаево-Черкесию, село Красный Восток, приглашаем к себе на чай, в гости", - сказал глава семьи. "А с чем чай будем пить?" - поинтересовался президент. "С сыром домашним, со сметаной домашней", - ответил Тугов. Путин уточнил, сами ли они делают сыр. Тугов ответил, что они держат хозяйство, занимаются, дети тоже помогают. Президент ответил, что детям повезло, что у них есть возможность общаться с животными. "Уверен, что и сыр у вас самый вкусный. Спасибо. Если возможность будет у вас, с семьей соберетесь, приезжайте в Москву", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230601/putin-1875571788.html
https://ria.ru/20230601/poezdka-1875570789.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)
Россия, Общество, Владимир Путин, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина на чай
Многодетный отец из Карачаево-Черкесии пригласил Путина в гости на чай с домашним сыром
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отец восьмерых детей из Карачаево-Черкесии Резуан Тугов пригласил президента РФ Владимира Путина в село Красный Восток на чай с домашним сыром и сметаной.
Глава государства в четверг проводит по видеосвязи встречу с семьями, которые за воспитание семерых и более детей награждены орденом "Родительская слава". На связь с президентом вышла семья Резуана и Риты Туговых из села Красный Восток Малакарачаевского района Карачаево-Черкесии, которые воспитывают восьмерых детей. Их девятилетний сын Ануар рассказал Путину, что уже три года занимается борьбой.
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"Ну, и приглашаем в Карачаево-Черкесию, село Красный Восток, приглашаем к себе на чай, в гости", - сказал глава семьи.
"А с чем чай будем пить?" - поинтересовался президент.
"С сыром домашним, со сметаной домашней", - ответил Тугов.
Путин уточнил, сами ли они делают сыр. Тугов ответил, что они держат хозяйство, занимаются, дети тоже помогают. Президент ответил, что детям повезло, что у них есть возможность общаться с животными.
"Уверен, что и сыр у вас самый вкусный. Спасибо. Если возможность будет у вас, с семьей соберетесь, приезжайте в Москву", - заключил Путин.
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