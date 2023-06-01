https://ria.ru/20230601/putin-1875571788.html

Путин поделился тремя составляющими успеха любого человека

Путин поделился тремя составляющими успеха любого человека - РИА Новости, 01.06.2023

Путин поделился тремя составляющими успеха любого человека

Любовь к своей семье, любовь к родине и любимое дело - три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех любого человека, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:36

2023-06-01T15:36

2023-06-01T15:36

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Любовь к своей семье, любовь к родине и любимое дело - три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех любого человека, считает президент РФ Владимир Путин. В ходе общения главы государства с многодетными семьями один из участников поинтересовался у Путина, спит ли он вообще и попросил рассказать о своем распорядке дня. Президент отметил, что спит в основном по 6 часов и старается не бросать заниматься спортом, потому что это помогает в работе. "Я знаете в этой связи вспоминаю то, что было сказано много-много лет назад различными людьми. Вот один из наших императоров как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной Россией, он сказал: управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно. Вот с тех пор очень многое изменилось", - сказал Путин. А другой государственный деятель, добавил президент, как-то сказал, что Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует. "Вот должен сказать, что здесь я поспорил бы с автором этих слов, потому что Россия хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к отечеству, за счет преданности своей семье и своей родине. И в этом смысле это огромная честь и удовольствие жить в нашей стране, а тем более, уметь пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, решать те проблемы, перед которыми стоит страна для того, чтобы обеспечивать ее безусловное развитие и будущее", - подчеркнул глава государства. Путин пожелал всем участникам встречи и всем семьям - заниматься любимым делом. "Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум результата, а нужно стремиться к хорошим результатам, безусловно, нужно заниматься любимым делом. В моем случае, да и мне кажется, и практически в любом другом деле, неотъемлемой частью этого процесса является любовь к родине, к отечеству. Я уже сказал и хочу еще раз повторить, любовь к семье и к родине, и к своему делу, которым ты занимаешься - это три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех, чего я вам и желаю от души", - сказал он.

https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html

https://ria.ru/20230601/putin-1875562494.html

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россия, владимир путин, общество