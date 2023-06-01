https://ria.ru/20230601/putin-1875562494.html
Путин рассказал, кого считает главнее себя
Путин рассказал, кого считает главнее себя - РИА Новости, 01.06.2023
Путин рассказал, кого считает главнее себя
Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:26
2023-06-01T15:26
2023-06-01T15:55
россия
дед мороз
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя. "Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране. Но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны. Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов. Это касается и маленьких граждан нашей страны, и взрослых", - сказал Путин, отвечая на вопрос мальчика, считает ли он себя главнее Деда Мороза.
https://ria.ru/20230601/putin-1875571788.html
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Путин рассказал, почему Дед Мороз главнее его
Путин рассказал, почему Дед Мороз главнее его
2023-06-01T15:26
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россия, дед мороз, владимир путин
Россия, Дед Мороз, Владимир Путин
Путин рассказал, кого считает главнее себя
Президент Путин рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя.
"Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране. Но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны. Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов. Это касается и маленьких граждан нашей страны, и взрослых", - сказал Путин, отвечая на вопрос мальчика, считает ли он себя главнее Деда Мороза.
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