https://ria.ru/20230601/putin-1875562494.html

Путин рассказал, кого считает главнее себя

Путин рассказал, кого считает главнее себя - РИА Новости, 01.06.2023

Путин рассказал, кого считает главнее себя

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:55

россия

дед мороз

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя. "Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране. Но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны. Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов. Это касается и маленьких граждан нашей страны, и взрослых", - сказал Путин, отвечая на вопрос мальчика, считает ли он себя главнее Деда Мороза.

https://ria.ru/20230601/putin-1875571788.html

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Путин рассказал, почему Дед Мороз главнее его Путин рассказал, почему Дед Мороз главнее его 2023-06-01T15:26 true PT1M09S

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россия, дед мороз, владимир путин