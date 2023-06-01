https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html
Путин рассказал о своем образе жизни
Путин рассказал о своем образе жизни - РИА Новости, 01.06.2023
Путин рассказал о своем образе жизни
Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов и старается не бросать заниматься спортом. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:20
2023-06-01T15:20
2023-06-01T17:45
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов и старается не бросать заниматься спортом.В ходе общения главы государства с многодетными семьями один из участников поинтересовался у Путина, спит ли он вообще и попросил рассказать о своем распорядке дня. "Конечно, как и все люди сплю. Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6-7 часов, 6 в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230601/putin-1875562494.html
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"Сплю немного, 6-7 часов" – Путин о своем образе жизни
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что спит по 6 часов и старается не бросать заниматься спортом, потому что это помогает в работе. В ходе общения главы государства с многодетными семьями один из участников поинтересовался у Путина, спит ли он вообще и попросил рассказать о своем распорядке дня.
2023-06-01T15:20
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о своем образе жизни
Президент России Владимир Путин рассказал о шестичасовом сне и занятиях спортом
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов и старается не бросать заниматься спортом.
В ходе общения главы государства с многодетными семьями один из участников поинтересовался у Путина, спит ли он вообще и попросил рассказать о своем распорядке дня.
"Конечно, как и все люди сплю. Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6-7 часов, 6 в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный", - сказал Путин.
Путин рассказал, кого считает главнее себя