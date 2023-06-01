Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 01.06.2023 (обновлено: 14:38 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/putin-1875539512.html
Путин проведет встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым
Путин проведет встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым - РИА Новости, 01.06.2023
Путин проведет встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:34
2023-06-01T14:38
московская область (подмосковье)
владимир путин
политика
дмитрий песков
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862923680_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_535b27fe69df17374122f6f9f49dc795.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Также сегодня отдельно запланирована рабочая встреча Путина и Воробьева. Отдельная встреча - вы будете тоже свидетелями. Другие мероприятия сегодня носят непубличный характер у президента", - сказал Песков журналистам в четверг.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862923680_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e22eb3bac35806e0bcf03901ce8b8b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), владимир путин, политика, дмитрий песков, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Андрей Воробьев
Путин проведет встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

Президент Путин в четверг проведет встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«
"Также сегодня отдельно запланирована рабочая встреча Путина и Воробьева. Отдельная встреча - вы будете тоже свидетелями. Другие мероприятия сегодня носят непубличный характер у президента", - сказал Песков журналистам в четверг.
 
Московская область (Подмосковье)Владимир ПутинПолитикаДмитрий ПесковАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала