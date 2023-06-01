https://ria.ru/20230601/putin-1875463472.html
Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей
Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023
Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, отметил, что в этот праздник... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:00
2023-06-01T10:00
2023-06-01T10:00
россия
москва
общество
владимир путин
снг
российский детский фонд
день защиты детей
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, отметил, что в этот праздник Москва вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных городов, поселков и новых регионов России, а также делегации из стран СНГ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Отрадно, что по инициативе Российского детского фонда давно существует замечательная, проверенная временем традиция - отмечать этот праздник в Москве, в кругу друзей. И сегодня наша столица вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных городов, поселков и новых регионов России, а также делегации из стран СНГ", - говорится в телеграмме. По словам президента, в России вопросам воспитания детей и укреплению семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства. Он подчеркнул, что в решение этих "масштабных, востребованных задач вносят достойный вклад такие авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд". Замыслы, идеи и проекты данного фонда поддерживают детей в трудных жизненных ситуациях, содействуют их творческой самореализации. "И конечно, особо отмечу высокую миссию Фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов - участников специальной военной операции", - заключил Путин. Кроме того, президент выразил уверенность, что нынешний праздник пройдет успешно, а увлекательные экскурсии, спектакли, походы в музеи и на выставки надолго запомнятся юным гостям столицы.
https://ria.ru/20230601/deti-1875013556.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, владимир путин, снг, российский детский фонд , день защиты детей
Россия, Москва, Общество, Владимир Путин, СНГ, Российский детский фонд , День защиты детей
Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей
Путин: Москва в День защиты детей встречает большую команду ребят из разных городов