https://ria.ru/20230601/putevka-1875539156.html

В МЭР объяснили причины переноса запуска системы "Электронная путевка"

В МЭР объяснили причины переноса запуска системы "Электронная путевка" - РИА Новости, 01.06.2023

В МЭР объяснили причины переноса запуска системы "Электронная путевка"

Перенос на год подключения туроператоров по внутреннему и въездному туризму к единой информационной системе электронных путевок связан с тем, что многие... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:34

2023-06-01T14:34

2023-06-01T14:34

туризм

новости - туризм

россия

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Перенос на год подключения туроператоров по внутреннему и въездному туризму к единой информационной системе электронных путевок связан с тем, что многие некрупные туроператоры не имеют свои информационные системы, сообщил врио заместителя директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Министерства экономического развития России Тимур Бадмажапов."На внутреннем рынке работают около четырех тысяч туроператоров, многие из них – это некрупные игроки, не имеющие своих информационных систем. Соответственно, для них процесс адаптации к системе "Электронная путевка" проходит дольше. В связи с этим Госдумой и Минэкономразвития после неоднократных консультаций с отраслью принято решение поддержать туроператоров в сфере внутреннего туризма и дать им еще год для подготовки к включению в систему "Электронной путевки", – сказал Бадмажапов. Госдума в среду приняла во втором чтении поправки к законопроекту об особенностях расторжения договора о реализации турпродукта в условиях частичной мобилизации, которые в том числе предусматривают, что ответственность за невнесение сведений в "Электронную путевку" наступает для туроператоров в сфере внутреннего туризма 1 сентября 2024 года. Таким образом, обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок переносится на год.При этом для туроператоров по выездному туризму пока оставлен прежний срок для перехода на "Электронную путевку" – с 1 сентября текущего года.

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новости - туризм, россия, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)