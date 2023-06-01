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Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 01.06.2023 (обновлено: 03:33 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/pushilin-1875442212.html
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки - РИА Новости, 01.06.2023
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
Марьинку в ДНР важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения, заявил РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:10
2023-06-01T03:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
рамзан кадыров
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Марьинку в ДНР важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения, заявил РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин.&quot;На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт. Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. (Освобождение города. — Прим. ред.) очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов&quot;, — подчеркнул Пушилин.По его словам, республика намерена тесно взаимодействовать с военными из чеченских подразделений.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы из его региона получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР: на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".Накануне в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на этом участке зоны СВО.
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донецкая народная республика, россия, рамзан кадыров, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин: стратегически важно освободить Марьинку "в обозримой перспективе"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Марьинку в ДНР важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения, заявил РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин.
«

"На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт. Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. (Освобождение города. — Прим. ред.) очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов", — подчеркнул Пушилин.

По его словам, республика намерена тесно взаимодействовать с военными из чеченских подразделений.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы из его региона получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР: на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".
Накануне в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на этом участке зоны СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияРамзан КадыровДенис ПушилинБезопасность
 
 
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