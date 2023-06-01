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Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки - РИА Новости, 01.06.2023
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
Марьинку в ДНР важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения, заявил РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:10
2023-06-01T03:10
2023-06-01T03:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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рамзан кадыров
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Марьинку в ДНР важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения, заявил РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин."На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт. Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. (Освобождение города. — Прим. ред.) очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов", — подчеркнул Пушилин.По его словам, республика намерена тесно взаимодействовать с военными из чеченских подразделений.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы из его региона получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР: на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".Накануне в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на этом участке зоны СВО.
https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875419924.html
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донецкая народная республика, россия, рамзан кадыров, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
Врио главы ДНР Пушилин: стратегически важно освободить Марьинку "в обозримой перспективе"