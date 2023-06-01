https://ria.ru/20230601/pulya-1875527481.html

Житель Удмуртии случайно узнал, что прожил 30 лет с пулей в голове

Житель Удмуртии случайно узнал, что прожил 30 лет с пулей в голове - РИА Новости, 01.06.2023

Житель Удмуртии случайно узнал, что прожил 30 лет с пулей в голове

В Удмуртии хирурги обнаружили в головном мозге пациента пулю, которая находится там более 30 лет, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:56

2023-06-01T13:56

2023-06-01T15:26

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

россия

происшествия

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УФА, 1 июн — РИА Новости. В Удмуртии хирурги обнаружили в головном мозге пациента пулю, которая находится там более 30 лет, сообщили в региональном Минздраве.В Первую Республиканскую клиническую больницу поступил 52-летний ветеран боевых действий, который жаловался на нарушение дыхания из-за искривления носовой перегородки после травмы. Перед операцией ему провели спиральную компьютерную томографию головы и околоносовых пазух."На снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал. Врачи сразу же связались со своими коллегами — нейрохирургами, они определили, что инородный предмет — боевая пуля, которая находится в мозге мужчины уже более 30 лет. Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни", — заявила заведующая лор-отделением клиники Сусанна Арутюнян.Врачи решили не извлекать пулю, поскольку она не беспокоит пациента, и ограничились операцией по исправлению носовой перегородки. В итоге ветерану боевых действий восстановили носовое дыхание, его уже выписали из больницы.Жителю Удмуртии рекомендовали не проводить МРТ-исследования и регулярно наблюдаться у специалистов.

https://ria.ru/20230515/vrachi-1871819965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, россия, происшествия