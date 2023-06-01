https://ria.ru/20230601/proryv-1875454629.html

В Белгородской области опровергли информацию о прорыве ВСУ

В Белгородской области опровергли информацию о прорыве ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023

В Белгородской области опровергли информацию о прорыве ВСУ

Оперштаб Белгородской области в телеграм-канале опроверг информацию о якобы прорыве украинских войск в регион. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:39

2023-06-01T08:39

2023-06-01T09:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Оперштаб Белгородской области в телеграм-канале опроверг информацию о якобы прорыве украинских войск в регион."Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Там подчеркнули, что обстановка остается сложной, идут обстрелы, российская армия выполняет свои задачи, и никакого прорыва не произошло.Оперштаб призвал жителей региона сохранять спокойствие и бдительность, доверять только официальной и проверенной информации.По последним данным, в результате начавшегося ночью обстрела пострадали восемь человек. У них контузии, осколочные ранения. У одного мужчины оторвало руку. Жители массово покидают Шебекино, губернатор сообщил, что их готовы разместить в "Белгород Арене".Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.

https://ria.ru/20230531/doklad-1875409174.html

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность