https://ria.ru/20230601/professionalizm-1875528191.html
Украинский командир признал профессионализм российской армии
Украинский командир признал профессионализм российской армии - РИА Новости, 01.06.2023
Украинский командир признал профессионализм российской армии
Украинские военные признают профессионализм российской армии, пишет газета Guardian со ссылкой на командующего 1-м батальоном 3-й штурмовой бригады ВСУ Петра... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:59
2023-06-01T13:59
2023-06-01T15:23
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c447e287e672fa0e5eb03df8343c5e5b.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные признают профессионализм российской армии, пишет газета Guardian со ссылкой на командующего 1-м батальоном 3-й штурмовой бригады ВСУ Петра Горбатенко. "Русские — профессиональная армия. <...> Это сложная боевая система. <...> Они готовятся к атаке. Они хотят поймать наше наступление и контратаковать сами", — заявил он.По словам Горбатенко, российские вооруженные силы оснащены огромным количеством техники, достаточным для продолжения боевых действий. Он также высоко оценил их навыки возведения оборонительных рубежей."Они делают это превосходно", — сказал военный.В заключение он отметил, что ВСУ имеют шансы одержать победу над российскими войсками, только если будут "более профессиональными".
https://ria.ru/20230530/geroizm-1875058499.html
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_70b6aa23b75ef7908313ebced28f3608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский командир признал профессионализм российской армии
Командующий батальоном ВСУ Петр Горбатенко признал профессионализм российской армии
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Украинские военные признают профессионализм российской армии, пишет газета Guardian
со ссылкой на командующего 1-м батальоном 3-й штурмовой бригады ВСУ Петра Горбатенко.
"Русские — профессиональная армия. <...> Это сложная боевая система. <...> Они готовятся к атаке. Они хотят поймать наше наступление и контратаковать сами", — заявил он.
Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации
По словам Горбатенко, российские вооруженные силы оснащены огромным количеством техники, достаточным для продолжения боевых действий. Он также высоко оценил их навыки возведения оборонительных рубежей.
"Они делают это превосходно", — сказал военный.
В заключение он отметил, что ВСУ имеют шансы одержать победу над российскими войсками, только если будут "более профессиональными".
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе