Рейтинг@Mail.ru
Украинский командир признал профессионализм российской армии - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 01.06.2023 (обновлено: 15:23 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/professionalizm-1875528191.html
Украинский командир признал профессионализм российской армии
Украинский командир признал профессионализм российской армии - РИА Новости, 01.06.2023
Украинский командир признал профессионализм российской армии
Украинские военные признают профессионализм российской армии, пишет газета Guardian со ссылкой на командующего 1-м батальоном 3-й штурмовой бригады ВСУ Петра... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:59
2023-06-01T15:23
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c447e287e672fa0e5eb03df8343c5e5b.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные признают профессионализм российской армии, пишет газета Guardian со ссылкой на командующего 1-м батальоном 3-й штурмовой бригады ВСУ Петра Горбатенко. "Русские — профессиональная армия. &lt;...&gt; Это сложная боевая система. &lt;...&gt; Они готовятся к атаке. Они хотят поймать наше наступление и контратаковать сами", — заявил он.По словам Горбатенко, российские вооруженные силы оснащены огромным количеством техники, достаточным для продолжения боевых действий. Он также высоко оценил их навыки возведения оборонительных рубежей."Они делают это превосходно", — сказал военный.В заключение он отметил, что ВСУ имеют шансы одержать победу над российскими войсками, только если будут "более профессиональными".
https://ria.ru/20230530/geroizm-1875058499.html
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_70b6aa23b75ef7908313ebced28f3608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский командир признал профессионализм российской армии

Командующий батальоном ВСУ Петр Горбатенко признал профессионализм российской армии

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные признают профессионализм российской армии, пишет газета Guardian со ссылкой на командующего 1-м батальоном 3-й штурмовой бригады ВСУ Петра Горбатенко.
"Русские — профессиональная армия. <...> Это сложная боевая система. <...> Они готовятся к атаке. Они хотят поймать наше наступление и контратаковать сами", — заявил он.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации
30 мая, 13:36
По словам Горбатенко, российские вооруженные силы оснащены огромным количеством техники, достаточным для продолжения боевых действий. Он также высоко оценил их навыки возведения оборонительных рубежей.
"Они делают это превосходно", — сказал военный.
В заключение он отметил, что ВСУ имеют шансы одержать победу над российскими войсками, только если будут "более профессиональными".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала