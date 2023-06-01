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Проекты "России сегодня" вошли в число лучших социальных проектов страны
Проекты "России сегодня" вошли в число лучших социальных проектов страны - РИА Новости, 01.06.2023
Проекты "России сегодня" вошли в число лучших социальных проектов страны
Вечером 1 июня Национальная программа "Лучшие социальные проекты России" назвала победителей 2023 года. Среди них - подкаст о науке радио Sputnik "Кот ученый" и РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:09
2023-06-01T23:09
2023-06-01T23:10
россия
sputnik
президентский фонд культурных инициатив
социальный навигатор
освобождение 1943
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Вечером 1 июня Национальная программа "Лучшие социальные проекты России" назвала победителей 2023 года. Среди них - подкаст о науке радио Sputnik "Кот ученый" и мультимедийный выставочный проект "Освобождение. 1943", реализуемый информационно-просветительским порталом "Социальный навигатор"при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Радиоподкаст "Кот ученый", стартовавший в октябре 2021 и знакомящий слушателей с актуальными научными проблемами и открытиями в России, одержал победу в категории "Образование и наука".Проект "Освобождение. 1943", объединивший форматы онлайн и офлайн фотовыставок и радиоподкастов о деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны, признан лучшим в категории "Социально-ответственные СМИ".Награждение победителей - компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в России, - прошло в рамках закрытия XI ежегодного Форума "Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, sputnik, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение 1943
Россия, Sputnik, Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Освобождение 1943