https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html

"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ

"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023

"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ

Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, написал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T02:15

2023-06-01T02:15

2023-06-01T02:25

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

артемовск

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, написал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.По его мнению, состояние украинского общества показывает, что Владимир Зеленский столкнулся с проблемами."Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления", — заявил Доэрти.Автор статьи предположил, что пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска.Как отметил Доэрти, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, Запад вынуждает начать контрнаступление ВСУ, ставя Зеленского в затруднительное положение.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html

https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html

украина

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, артемовск