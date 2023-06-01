https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, написал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T02:15
2023-06-01T02:15
2023-06-01T02:25
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875439526_0:0:2536:1428_1920x0_80_0_0_29d8340418840bc5bc7eb4693a51820d.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, написал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.По его мнению, состояние украинского общества показывает, что Владимир Зеленский столкнулся с проблемами."Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления", — заявил Доэрти.Автор статьи предположил, что пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска.Как отметил Доэрти, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, Запад вынуждает начать контрнаступление ВСУ, ставя Зеленского в затруднительное положение.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html
https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html
украина
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875439526_211:0:2466:1691_1920x0_80_0_0_f6c84d7142ab081faaf248b62bf13934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, артемовск
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Артемовск
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
National Review: низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ