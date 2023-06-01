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"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
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02:15 01.06.2023 (обновлено: 02:25 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, написал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T02:15
2023-06-01T02:25
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
артемовск
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, написал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.По его мнению, состояние украинского общества показывает, что Владимир Зеленский столкнулся с проблемами.&quot;Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления&quot;, — заявил Доэрти.Автор статьи предположил, что пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска.Как отметил Доэрти, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, Запад вынуждает начать контрнаступление ВСУ, ставя Зеленского в затруднительное положение.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html
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украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, артемовск
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Артемовск
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ

National Review: низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ, написал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.
По его мнению, состояние украинского общества показывает, что Владимир Зеленский столкнулся с проблемами.
«

"Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления", — заявил Доэрти.

Автор статьи предположил, что пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска.
Как отметил Доэрти, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, Запад вынуждает начать контрнаступление ВСУ, ставя Зеленского в затруднительное положение.
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Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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