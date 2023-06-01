https://ria.ru/20230601/pridnestrove-1875651313.html

Киев вправе участвовать в решении вопроса вокруг ПМР, заявил Зеленский

Киев вправе участвовать в решении вопроса вокруг ПМР, заявил Зеленский - РИА Новости, 01.06.2023

Киев вправе участвовать в решении вопроса вокруг ПМР, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина может сыграть одну из главных ролей в урегулировании приднестровского вопроса, если Молдавия обратится за помощью в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T20:37

2023-06-01T20:37

2023-06-01T20:37

в мире

молдавия

киев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина может сыграть одну из главных ролей в урегулировании приднестровского вопроса, если Молдавия обратится за помощью в "демилитаризации территорий" с российскими миротворцами, при этом назвал проект "5+2" мертвым. Зеленский в четверг прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. На пресс-конференции в рамках встречи журналистка задала ему вопрос о том, будет ли Украина инициировать пересмотр проекта "5+2", направленного на урегулирование приднестровского конфликта. В переговорах в указанном формате участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, а также Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников. Евросоюз и США выполняют функцию наблюдателей. "Вы видите жизнь в проекте "5+2"? Вы видите результат? Будем ли мы что-то просматривать… Зачем обсуждать неживой проект? Я не вижу смысла об этом говорить. Надо говорить с позиции сильного государства, которое отвоевало свою землю. Второе, у нас есть общая позиция с Молдавией, с точки зрения единства", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в Youtube. Он отметил, что не знает понадобится ли помощь других партнеров, к примеру Румынии. "Украина точно будет играть одну из главных ролей, потому что общая граница. Что делать с теми, кто там, с войсками? Ну, они захотят жить - уйдут", - заявил Зеленский.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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киев

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в мире, молдавия, киев, украина, владимир зеленский