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Киев вправе участвовать в решении вопроса вокруг ПМР, заявил Зеленский
Киев вправе участвовать в решении вопроса вокруг ПМР, заявил Зеленский - РИА Новости, 01.06.2023
Киев вправе участвовать в решении вопроса вокруг ПМР, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина может сыграть одну из главных ролей в урегулировании приднестровского вопроса, если Молдавия обратится за помощью в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:37
2023-06-01T20:37
2023-06-01T20:37
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молдавия
киев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина может сыграть одну из главных ролей в урегулировании приднестровского вопроса, если Молдавия обратится за помощью в "демилитаризации территорий" с российскими миротворцами, при этом назвал проект "5+2" мертвым. Зеленский в четверг прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. На пресс-конференции в рамках встречи журналистка задала ему вопрос о том, будет ли Украина инициировать пересмотр проекта "5+2", направленного на урегулирование приднестровского конфликта. В переговорах в указанном формате участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, а также Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников. Евросоюз и США выполняют функцию наблюдателей. "Вы видите жизнь в проекте "5+2"? Вы видите результат? Будем ли мы что-то просматривать… Зачем обсуждать неживой проект? Я не вижу смысла об этом говорить. Надо говорить с позиции сильного государства, которое отвоевало свою землю. Второе, у нас есть общая позиция с Молдавией, с точки зрения единства", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в Youtube. Он отметил, что не знает понадобится ли помощь других партнеров, к примеру Румынии. "Украина точно будет играть одну из главных ролей, потому что общая граница. Что делать с теми, кто там, с войсками? Ну, они захотят жить - уйдут", - заявил Зеленский.
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в мире, молдавия, киев, украина, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Киев, Украина, Владимир Зеленский
Киев вправе участвовать в решении вопроса вокруг ПМР, заявил Зеленский
Зеленский: Украина может сыграть одну из главных ролей в решении приднестровского вопроса